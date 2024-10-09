bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 08:01

Published 9 октября, 08:01

Modified 9 октября, 08:15

Updated 9 октября, 08:15

Сбить удалось лишь часть беспилотников, атаковавших регион

Беспилотники атаковали неприграничные районы Белгородской области. Что известно?

9 октября 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Сбить удалось лишь часть беспилотников, атаковавших регион

Белгородскую область за сутки обстреляли с помощью 45 боеприпасов

Сюжет
Обстрел
Очередной неспокойный день был вчера, 8 октября, для белгородцев. Трое раненых, различные разрушения сразу в нескольких районах области. Сирена звучала даже в Белгороде, а украинские беспилотники долетели до Нового и Старого Осколов.

За прошедшие сутки по Белгородской области выпустили 45 боеприпасов и 15 БПЛА. Сирена один раз выла и в Белгороде. В результате атак ВСУ есть пострадавшие.

Три мирных жителя ранены в Шебекинском округе. Двух женщин доставили в больницы областного центра, состояние одной из них врачи оценивают как тяжёлое. Третий пострадавший — мужчина — получил всю необходимую помощь, теперь будет долечиваться амбулаторно.

Всего в муниципалитете повреждены 16 частных домов, административное здание, цех производственного предприятия и линия электропередачи, 10 автомобилей, а также «Газель».

В Белгородском районе огонь полностью уничтожил объект торговли, повреждения получили ещё два производственных здания.

Долетели беспилотники и до отдалённых от границы районов. Фрагменты БПЛА обнаружили на окраине Нового Оскола, а в Старооскольском округе из-за другого дрона повреждены частный дом и складское здание.

Супружеская пара пострадала при атаке дрона на «Газель» в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В оперштабе ответили, будут ли в Белгороде включать сирену перед сбитием БПЛАГладков озвучил причину и последствия взрывов в БелгородеТретий обстрел Шебекино за день. Ранена ещё одна женщина
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новый Оскол#Пострадавшие#Раненые#Белгород#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Старооскольский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Беспилотники#Обстрелы
Подпишитесь