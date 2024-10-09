Беспилотники атаковали неприграничные районы Белгородской области. Что известно?

Три мирных жителя ранены в Шебекинском округе. Двух женщин доставили в больницы областного центра, состояние одной из них врачи оценивают как тяжёлое. Третий пострадавший — мужчина — получил всю необходимую помощь, теперь будет долечиваться амбулаторно.