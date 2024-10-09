Беспилотники атаковали неприграничные районы Белгородской области. Что известно?

Posted 9 октября, 08:01
Published 9 октября, 08:01
Modified 9 октября, 08:15
Updated 9 октября, 08:15
За прошедшие сутки по Белгородской области выпустили 45 боеприпасов и 15 БПЛА. Сирена один раз выла и в Белгороде. В результате атак ВСУ есть пострадавшие.
Три мирных жителя ранены в Шебекинском округе. Двух женщин доставили в больницы областного центра, состояние одной из них врачи оценивают как тяжёлое. Третий пострадавший — мужчина — получил всю необходимую помощь, теперь будет долечиваться амбулаторно.
Всего в муниципалитете повреждены 16 частных домов, административное здание, цех производственного предприятия и линия электропередачи, 10 автомобилей, а также «Газель».
В Белгородском районе огонь полностью уничтожил объект торговли, повреждения получили ещё два производственных здания.
Долетели беспилотники и до отдалённых от границы районов. Фрагменты БПЛА обнаружили на окраине Нового Оскола, а в Старооскольском округе из-за другого дрона повреждены частный дом и складское здание.