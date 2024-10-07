Гладков озвучил причину и последствия взрывов в Белгороде

Posted 7 октября, 10:29
Published 7 октября, 10:29
Modified 7 октября, 10:31
Updated 7 октября, 10:31
ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области, в том числе столицу региона. После полудня в Белгороде раздалось несколько взрывов. Оказалось, что ПВО сбила три беспилотника. Осколком повреждена одна машина.
Однако в сравнении с другими населёнными пунктами это наименьшие последствия. Так, в Новостроевке-Первой в Грайворонском горокруге после удара дрона по сельхозтехнике ранен мужчина. Водитель получил осколочное ранение ноги и баротравму.
В грайворонской Дунайке FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. В доме выбиты окна.
Ещё один беспилотник ВСУ атаковал Петровку в Белгородском районе. В результате одна квартира сгорела полностью, во второй повреждено остекление.