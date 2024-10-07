Гладков озвучил причину и последствия взрывов в Белгороде

Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

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Атакам подверглись четыре населённых пункта, в том числе Белгород. Тем не менее в столице региона последствий оказалось меньше. Так, в Грайворонском горокруге ранен мужчина, а в Белгородском районе после атаки сгорела квартира.