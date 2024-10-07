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Posted 7 октября, 10:29

Published 7 октября, 10:29

Modified 7 октября, 10:31

Updated 7 октября, 10:31

В Белгороде есть последствия дневных взрывов

Гладков озвучил причину и последствия взрывов в Белгороде

7 октября 2024, 10:29
Фото: 1MI
В Белгороде есть последствия дневных взрывов

Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

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Новости Белгорода
Атакам подверглись четыре населённых пункта, в том числе Белгород. Тем не менее в столице региона последствий оказалось меньше. Так, в Грайворонском горокруге ранен мужчина, а в Белгородском районе после атаки сгорела квартира.

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области, в том числе столицу региона. После полудня в Белгороде раздалось несколько взрывов. Оказалось, что ПВО сбила три беспилотника. Осколком повреждена одна машина.

Однако в сравнении с другими населёнными пунктами это наименьшие последствия. Так, в Новостроевке-Первой в Грайворонском горокруге после удара дрона по сельхозтехнике ранен мужчина. Водитель получил осколочное ранение ноги и баротравму.

В грайворонской Дунайке FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. В доме выбиты окна.

Ещё один беспилотник ВСУ атаковал Петровку в Белгородском районе. В результате одна квартира сгорела полностью, во второй повреждено остекление.

Пока в Белгороде гремят новые взрывы, в регионе подсчитывают ущерб от вчерашних
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