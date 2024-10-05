День учителя под звуки взрывов: в Белгороде вновь неспокойно

Posted 5 октября, 09:38
Published 5 октября, 09:38
Modified 5 октября, 09:40
Updated 5 октября, 09:40
После полудня 5 октября в Белгороде прогремели взрывы. В небе остались следы, фотографии опубликовали очевидцы.
В Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Также она действовала в Шебекинском горокруге.
Есть ли последствия на земле, пока не известно.
Напомним, что только за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 122 боеприпаса и 55 беспилотников. Один БПЛА сбили в Белгороде — обошлось без разрушений. Помимо столицы региона, под ударом были восемь районов.