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Posted 5 октября, 09:38

Published 5 октября, 09:38

Modified 5 октября, 09:40

Updated 5 октября, 09:40

Следы в небе после взрывов в Белгороде

День учителя под звуки взрывов: в Белгороде вновь неспокойно

5 октября 2024, 09:38
Фото: «Авто Белгород»
Следы в небе после взрывов в Белгороде

Несколько взрывов прогремело в Белгороде

Сюжет
Пво
Очевидцы сообщают о следах в небе после серии громких звуков. При этом ракетная опасность действовала не только в Белгороде.

После полудня 5 октября в Белгороде прогремели взрывы. В небе остались следы, фотографии опубликовали очевидцы.

В Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Также она действовала в Шебекинском горокруге.

Есть ли последствия на земле, пока не известно.

Напомним, что только за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 122 боеприпаса и 55 беспилотников. Один БПЛА сбили в Белгороде — обошлось без разрушений. Помимо столицы региона, под ударом были восемь районов.

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