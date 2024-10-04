Супруги, будучи агентами украинской разведки, готовили теракт под Белгородом

Posted 4 октября, 06:54
Published 4 октября, 06:54
Modified 4 октября, 06:56
Updated 4 октября, 06:56
Супруги из Курской области, которые ранее работали в организации оборонно-промышленного комплекса, в качестве агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины передавали образцы военного назначения иностранной разведке. Их также заподозрили в подготовке терактов в Курской и Белгородской областей. Предполагалось, что это будут взрывы на ж/д путях.
У супругов — Романа и Татьяны Сидоркиных — изъяли пластичное взрывчатое вещество общей массой более 4 кг, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов США.
Курян признали виновными в госизмене, незаконном обороте оружия и в подготовке диверсии. Курский областной суд в 2023 году приговорил мужчину к 17 годам колонии, а его супругу — к 13 годам.
Верховный суд РФ признал приговор законным и оставил его без изменений.