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Posted 4 октября, 06:54

Published 4 октября, 06:54

Modified 4 октября, 06:56

Updated 4 октября, 06:56

Взрывы планировалось организовать на железной дороге

Супруги, будучи агентами украинской разведки, готовили теракт под Белгородом

4 октября 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney
Взрывы планировалось организовать на железной дороге

Супруги из Курской области собирались организовать взрывы на ж/д под Белгородом

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Новости Белгорода
Супружеская пара из Курской области, будучи агентами ГУР Минобороны Украины, передавала иностранцам важные военные документы, а также готовилась к совершению терактов в приграничных регионах. Стал известен их окончательный приговор, сообщает РИА «Новости».

Супруги из Курской области, которые ранее работали в организации оборонно-промышленного комплекса, в качестве агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины передавали образцы военного назначения иностранной разведке. Их также заподозрили в подготовке терактов в Курской и Белгородской областей. Предполагалось, что это будут взрывы на ж/д путях.

У супругов — Романа и Татьяны Сидоркиных — изъяли пластичное взрывчатое вещество общей массой более 4 кг, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов США.

Курян признали виновными в госизмене, незаконном обороте оружия и в подготовке диверсии. Курский областной суд в 2023 году приговорил мужчину к 17 годам колонии, а его супругу — к 13 годам.

Верховный суд РФ признал приговор законным и оставил его без изменений.

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