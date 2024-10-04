Супруги, будучи агентами украинской разведки, готовили теракт под Белгородом

Супруги из Курской области, которые ранее работали в организации оборонно-промышленного комплекса, в качестве агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины передавали образцы военного назначения иностранной разведке. Их также заподозрили в подготовке терактов в Курской и Белгородской областей. Предполагалось, что это будут взрывы на ж/д путях.