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Posted 8 октября, 08:09

Published 8 октября, 08:09

Modified 8 октября, 08:09

Updated 8 октября, 08:09

Сейчас при атаке беспилотников приходит только СМС-уведомление

В оперштабе ответили, будут ли в Белгороде включать сирену перед сбитием БПЛА

8 октября 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney
Сейчас при атаке беспилотников приходит только СМС-уведомление

Белгородцы попросили включать звуковое оповещение об опасности при атаке БПЛА

Сюжет
Пво
Осколки от беспилотника могут нанести вреда не меньше, чем от ракеты. Поэтому, если человек не успеет спрятаться в момент сбития, его будут ждать серьёзные травмы. Белгородцы попросили включать сирену хотя бы на 20 секунд, чтобы успевать спрятаться. В оперштабе ответили, почему этого сделать нельзя.

Белгородцы обеспокоены тем, как именно в регионе, в частности в Белгороде, сбивают БПЛА. Перед тем, как по беспилотнику сработает панцирь, не включают сирену. Из-за этого жители не знают, когда будет сбитие, и могут не успеть спрятаться, оказавшись под дождём из осколков.

Горожане просят рассмотреть вариант включения сирены хотя бы за 20 секунд до работы ПВО. Но в оперштабе заявили, что сделать это невозможно.

Сигнал и звуковое оповещение «Ракетная опасность» предупреждают именно о ракетной опасности. Его включают, когда фиксируют вылет ракет и требуется срочно предупредить население.

К БПЛА это не относится. Летательные аппараты, в отличие от ракет, могут появляться чаще и долго находиться в воздухе. Если включать звуковые оповещения каждый раз, это принесёт дискомфорт населению, считают в управлении регбезопасности.

Пока белгородские власти думают, отключать ли СМС-рассылку, дело Халаимова живёт
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Оперштаб#СВО#БПЛА#Ракетная опасность#Звуковые оповещения
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