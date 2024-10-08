В оперштабе ответили, будут ли в Белгороде включать сирену перед сбитием БПЛА

Posted 8 октября, 08:09
Published 8 октября, 08:09
Modified 8 октября, 08:09
Updated 8 октября, 08:09
Белгородцы обеспокоены тем, как именно в регионе, в частности в Белгороде, сбивают БПЛА. Перед тем, как по беспилотнику сработает панцирь, не включают сирену. Из-за этого жители не знают, когда будет сбитие, и могут не успеть спрятаться, оказавшись под дождём из осколков.
Горожане просят рассмотреть вариант включения сирены хотя бы за 20 секунд до работы ПВО. Но в оперштабе заявили, что сделать это невозможно.
Сигнал и звуковое оповещение «Ракетная опасность» предупреждают именно о ракетной опасности. Его включают, когда фиксируют вылет ракет и требуется срочно предупредить население.
К БПЛА это не относится. Летательные аппараты, в отличие от ракет, могут появляться чаще и долго находиться в воздухе. Если включать звуковые оповещения каждый раз, это принесёт дискомфорт населению, считают в управлении регбезопасности.