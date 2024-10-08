В оперштабе ответили, будут ли в Белгороде включать сирену перед сбитием БПЛА

Белгородцы попросили включать звуковое оповещение об опасности при атаке БПЛА

Сюжет Пво

Осколки от беспилотника могут нанести вреда не меньше, чем от ракеты. Поэтому, если человек не успеет спрятаться в момент сбития, его будут ждать серьёзные травмы. Белгородцы попросили включать сирену хотя бы на 20 секунд, чтобы успевать спрятаться. В оперштабе ответили, почему этого сделать нельзя.