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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Новый скандал с туроператором в Белгородской области, пострадали уже почти 30 человек.

Пока белгородские власти думают, отключать ли СМС-рассылку, дело Халаимова живёт

5 сентября 2024, 15:30
Фото: 1MI
Новый скандал с туроператором в Белгородской области, пострадали уже почти 30 человек.
Собираются ли перенимать белгородские власти опыт курских коллег и отключать СМС-оповещения о ракетной опасности и атаках БПЛА? Ответ однозначный. В регионе начали формировать добровольческий отряд «Барс-Белгород», а белгородцы пишут заявления на «Софи-Тур». Всё это — в итогах дня от Бел.Ру.

СМС-рассылку отключат?

Редакция Бел.Ру поинтересовалась, планируют ли в Белгородской области отключить СМС-оповещения о ракетной опасности и угрозе атак БПЛА, как ранее сделали в Курском регионе.

К рассылке подключено более 1 млн белгородцев Такое серьёзное количество абонентов должно перегружать сети сотовой связи.

Власти ответили, что пока отказываться от СМС не планируют. Всё из-за сложной оперативной обстановки — нужны все меры информирования населения.

Будут ли в Белгородской области отказываться от СМС-оповещений во время обстрелов?
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«Барс-Белгород»

Министерство обороны Российской Федерации совместно с правительством Белгородской области приступило к формированию добровольческого отряда «Барс-Белгород». В настоящее время проходит подготовка и обучение личного состава.

Бойцы будут обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, заниматься борьбой с БПЛА и диверсионно-разведывательными группами, а также при необходимости эвакуировать население.

Кроме того, они будут следить за соблюдением режима контртеррористической операции.

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Новый скандал с туроператором

Почти 30 туристов пострадали от действий турфирмы «Софи-Тур». Редакция Бел.Ру решила разобраться в этой ситуации. Некоторые не смогли вернуть деньги за отменённые поездки, а другие заплатили за несуществующие туры. Среди пострадавших не только белгородцы, но и клиенты из Курской области.

Генеральный директор турфирмы Софья Беседина связана со скандально известным Александром Халаимовым, который в настоящее время находится в федеральном розыске. От его действий пострадали 93 человека.

Обманутые туристы написали заявления в УМВД по Белгородской области, но приняли далеко не все.

Добрые воспоминания, тяжёлая реальность: у туристов проблемы с «Софи-тур»
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