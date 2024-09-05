Пока белгородские власти думают, отключать ли СМС-рассылку, дело Халаимова живёт

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Редакция Бел.Ру поинтересовалась, планируют ли в Белгородской области отключить СМС-оповещения о ракетной опасности и угрозе атак БПЛА, как ранее сделали в Курском регионе.
К рассылке подключено более 1 млн белгородцев Такое серьёзное количество абонентов должно перегружать сети сотовой связи.
Власти ответили, что пока отказываться от СМС не планируют. Всё из-за сложной оперативной обстановки — нужны все меры информирования населения.
Министерство обороны Российской Федерации совместно с правительством Белгородской области приступило к формированию добровольческого отряда «Барс-Белгород». В настоящее время проходит подготовка и обучение личного состава.
Бойцы будут обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, заниматься борьбой с БПЛА и диверсионно-разведывательными группами, а также при необходимости эвакуировать население.
Кроме того, они будут следить за соблюдением режима контртеррористической операции.
Почти 30 туристов пострадали от действий турфирмы «Софи-Тур». Редакция Бел.Ру решила разобраться в этой ситуации. Некоторые не смогли вернуть деньги за отменённые поездки, а другие заплатили за несуществующие туры. Среди пострадавших не только белгородцы, но и клиенты из Курской области.
Генеральный директор турфирмы Софья Беседина связана со скандально известным Александром Халаимовым, который в настоящее время находится в федеральном розыске. От его действий пострадали 93 человека.
Обманутые туристы написали заявления в УМВД по Белгородской области, но приняли далеко не все.