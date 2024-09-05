Пока белгородские власти думают, отключать ли СМС-рассылку, дело Халаимова живёт

Почти 30 туристов пострадали от действий турфирмы «Софи-Тур». Редакция Бел.Ру решила разобраться в этой ситуации. Некоторые не смогли вернуть деньги за отменённые поездки, а другие заплатили за несуществующие туры. Среди пострадавших не только белгородцы, но и клиенты из Курской области.