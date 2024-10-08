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Posted 8 октября, 08:15

Published 8 октября, 08:15

Modified 8 октября, 08:17

Updated 8 октября, 08:17

Два человека пострадали после атаки ВСУ в Белгородской области

Супружеская пара пострадала при атаке дрона на «Газель» в Белгородской области

8 октября 2024, 08:15
Фото: 1MI
Два человека пострадали после атаки ВСУ в Белгородской области
Сюжет
Приграничье
В Белгородской области после атаки двух дронов есть пострадавшие и разрушения. Ранена супружеская пара, повреждены «Газель», и объект торговли, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ещё одна атака дронов на Белгородскую область. В Шебекино пострадали два человека. Там украинский беспилотник атаковал «Газель».

Муж с женой получили различные осколочные ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в областную клиническую больницу. Других подробностей об их состоянии нет.

У «Газели», как видно на фото, повреждено лобовое стекло.

В селе Черемошное Белгородского района дрон-камикадзе вызвал пожар. Огонь полностью уничтожил объект торговли.

Так выглядит пострадавшая от атаки дрона ГАЗельТак выглядит пострадавшая от атаки дрона ГАЗель
Так выглядит пострадавшая от атаки дрона ГАЗель. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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