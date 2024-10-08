Супружеская пара пострадала при атаке дрона на «Газель» в Белгородской области

Posted 8 октября, 08:15
Published 8 октября, 08:15
Modified 8 октября, 08:17
Updated 8 октября, 08:17
Ещё одна атака дронов на Белгородскую область. В Шебекино пострадали два человека. Там украинский беспилотник атаковал «Газель».
Муж с женой получили различные осколочные ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в областную клиническую больницу. Других подробностей об их состоянии нет.
У «Газели», как видно на фото, повреждено лобовое стекло.
В селе Черемошное Белгородского района дрон-камикадзе вызвал пожар. Огонь полностью уничтожил объект торговли.