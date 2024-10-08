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Posted 8 октября, 18:02

Published 8 октября, 18:02

Modified 8 октября, 18:04

Updated 8 октября, 18:04

Женщина ранена при обстреле Шебекино

Женщина ранена при обстреле Шебекино

8 октября 2024, 18:02
Фото: bel.ru
Сюжет
Обстрел
Вечером 8 октября Шебекино в белгородском приграничье снова попало под обстрел ВСУ. Есть пострадавшая, о последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

Шебекино снова попало под обстрел со стороны Украины. Осколочные ранения плеча и бедра получила женщина — бригада скорой помощи доставила её в горбольницу Белгорода, врачи приняли её на лечение.

В городе повреждения получили административное здание и цен на одном из производств. Осколки повредили десять легковых машин. В 15 частны домах есть последствия на крышах, заборах и в окнах. Есть повреждения линии электропередачи.

После разрешения от Министерства обороны аварийные бригады должны приступить к устранению последствий. Утром проведут подомовой обход, информация о последствиях будет уточняться.

ВСУ дважды обстреляли Шебекино. Что известно о последствиях?
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