Женщина ранена при обстреле Шебекино

Posted 8 октября, 18:02
Published 8 октября, 18:02
Modified 8 октября, 18:04
Updated 8 октября, 18:04
Шебекино снова попало под обстрел со стороны Украины. Осколочные ранения плеча и бедра получила женщина — бригада скорой помощи доставила её в горбольницу Белгорода, врачи приняли её на лечение.
В городе повреждения получили административное здание и цен на одном из производств. Осколки повредили десять легковых машин. В 15 частны домах есть последствия на крышах, заборах и в окнах. Есть повреждения линии электропередачи.
После разрешения от Министерства обороны аварийные бригады должны приступить к устранению последствий. Утром проведут подомовой обход, информация о последствиях будет уточняться.