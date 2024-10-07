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Posted 7 октября, 17:50

Published 7 октября, 17:50

Modified 7 октября, 17:52

Updated 7 октября, 17:52

Девять частных домов пострадали при обстреле белгородского приграничья

ВСУ дважды обстреляли Шебекино. Что известно о последствиях?

7 октября 2024, 17:50
Фото: Изображение Midjourney

Девять частных домов пострадали при обстреле белгородского приграничья

Сюжет
Обстрел
Под огнём вновь оказался город Шебекинского округа. Никто не пострадал, но есть ряд повреждений. Подробнее о последствиях рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

За вечер сегодняшнего дня, 7 октября, город Шебекино дважды попал под обстрел ВСУ. Обошлось без пострадавших мирных жителей, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Всего повреждения зафиксировали в девяти частных домах: в зданиях выбиты окна, посечены фасады и заборы. На территориях двух домовладений пробило газовые трубы, но аварийные бригады успели оперативно перекрыть газ. Также осколками посекло четыре автомобиля.

Информацию о последствиях обстрелов продолжают выяснять — администрация продолжит обход в светлое время суток.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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