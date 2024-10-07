ВСУ дважды обстреляли Шебекино. Что известно о последствиях?

Всего повреждения зафиксировали в девяти частных домах: в зданиях выбиты окна, посечены фасады и заборы. На территориях двух домовладений пробило газовые трубы, но аварийные бригады успели оперативно перекрыть газ. Также осколками посекло четыре автомобиля.