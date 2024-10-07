ВСУ дважды обстреляли Шебекино. Что известно о последствиях?

Posted 7 октября, 17:50
Published 7 октября, 17:50
Modified 7 октября, 17:52
Updated 7 октября, 17:52
За вечер сегодняшнего дня, 7 октября, город Шебекино дважды попал под обстрел ВСУ. Обошлось без пострадавших мирных жителей, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Всего повреждения зафиксировали в девяти частных домах: в зданиях выбиты окна, посечены фасады и заборы. На территориях двух домовладений пробило газовые трубы, но аварийные бригады успели оперативно перекрыть газ. Также осколками посекло четыре автомобиля.
Информацию о последствиях обстрелов продолжают выяснять — администрация продолжит обход в светлое время суток.