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Posted 9 октября, 09:20

Published 9 октября, 09:20

Modified 9 октября, 09:20

Updated 9 октября, 09:20

Белгородцы из Черемошного остались без продуктов?

Белгородцы остались без продуктов? В опасном селе из-за атаки ВСУ сгорел магазин

9 октября 2024, 09:20
Фото: 1MI
Белгородцы из Черемошного остались без продуктов?

В белгородское Черемошное продукты пообещали привозить с помощью автолавок

Сюжет
Пожар
Из-за атаки ВСУ жители села в Белгородском районе остались без единственного, по их словам, магазина. Теперь им негде покупать еду. Вячеслав Гладков ответил, что новый магазин построить не получится, но проблему можно решить иначе.

Жители села Черемошное Белгородского района остались без единственного, по их словам, магазина. Он сгорел после атаки ВСУ. Люди обеспокоены и не знают, где им покупать продукты и остальные необходимые вещи.

Губернатор подтвердил, что здание повреждено, но рассказал, что в населённом пункте два магазина. Они находятся в удалении друг от друга, поэтому некоторым жителям придётся какое-то время потерпеть дискомфорт и перестроить свой маршрут.

Построить новый магазин власти не могут, только оказать коммерческому предприятию или предпринимателю господдержку. А пока поставку продуктов в Черемошное увеличат другим способом.

«Каким образом ещё увеличим поставку продуктов в Черемошное? Через автолавки. Такая возможность у нас есть. Я уже рассказывал, что получили достаточно большое количество автолавок, которые раздали по районам, в том числе в Белгородский район. С главой района проговорил, постарается выйти на маршрут автолавка», — резюмировал Вячеслав Гладков.
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