Белгородцы остались без продуктов? В опасном селе из-за атаки ВСУ сгорел магазин

Posted 9 октября, 09:20
Published 9 октября, 09:20
Modified 9 октября, 09:20
Updated 9 октября, 09:20
Жители села Черемошное Белгородского района остались без единственного, по их словам, магазина. Он сгорел после атаки ВСУ. Люди обеспокоены и не знают, где им покупать продукты и остальные необходимые вещи.
Губернатор подтвердил, что здание повреждено, но рассказал, что в населённом пункте два магазина. Они находятся в удалении друг от друга, поэтому некоторым жителям придётся какое-то время потерпеть дискомфорт и перестроить свой маршрут.
Построить новый магазин власти не могут, только оказать коммерческому предприятию или предпринимателю господдержку. А пока поставку продуктов в Черемошное увеличат другим способом.
«Каким образом ещё увеличим поставку продуктов в Черемошное? Через автолавки. Такая возможность у нас есть. Я уже рассказывал, что получили достаточно большое количество автолавок, которые раздали по районам, в том числе в Белгородский район. С главой района проговорил, постарается выйти на маршрут автолавка», — резюмировал Вячеслав Гладков.