«Один полетел, а потом началась канонада»: белгородец — о прилёте в соседний дом

Posted 24 сентября, 19:15
Published 24 сентября, 19:15
Modified 24 сентября, 19:17
Updated 24 сентября, 19:17
Вечером вторника Белгород и район попали под сильный обстрел ВСУ. В момент атаки местный житель с семьёй побежали прятаться в погреб. Позже сын мужчины рассказал, что у соседей горит гараж. Огонь уничтожил припаркованный внутри автомобиль и летнюю кухню.
«Дети были в подвале у них там, под домом, подвальное помещение сделано. Четверо детей, их забрала бабушка, они рядом живут тут. Хозяева живы», — рассказал белгородец журналистам.
В результате атаки ранены четыре мирных жителя, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Власти сообщили о возгорании четырёх жилых домов в частном секторе. Ещё более 20 пострадали.