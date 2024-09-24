«Один полетел, а потом началась канонада»: белгородец — о прилёте в соседний дом

Вечером вторника Белгород и район попали под сильный обстрел ВСУ. В момент атаки местный житель с семьёй побежали прятаться в погреб. Позже сын мужчины рассказал, что у соседей горит гараж. Огонь уничтожил припаркованный внутри автомобиль и летнюю кухню.