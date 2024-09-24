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Posted 24 сентября, 19:15

Published 24 сентября, 19:15

Modified 24 сентября, 19:17

Updated 24 сентября, 19:17

Местный житель рассказал об обстреле Юго-Западного микрорайона

«Один полетел, а потом началась канонада»: белгородец — о прилёте в соседний дом

24 сентября 2024, 19:15
Фото: кадр из видео «Открытого Белгорода»
Местный житель рассказал об обстреле Юго-Западного микрорайона

Очевидец рассказал о первых часах после обстрела Белгорода

Сюжет
Пожар
Около 19:40 ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Пострадали несколько человек, произошло четыре пожара в частном секторе, многие дома повреждены. Житель Юго-Западного микрорайона рассказал, как загорелся гараж соседей, сообщает «Открытый Белгород».

Вечером вторника Белгород и район попали под сильный обстрел ВСУ. В момент атаки местный житель с семьёй побежали прятаться в погреб. Позже сын мужчины рассказал, что у соседей горит гараж. Огонь уничтожил припаркованный внутри автомобиль и летнюю кухню.

«Дети были в подвале у них там, под домом, подвальное помещение сделано. Четверо детей, их забрала бабушка, они рядом живут тут. Хозяева живы», — рассказал белгородец журналистам.

В результате атаки ранены четыре мирных жителя, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Власти сообщили о возгорании четырёх жилых домов в частном секторе. Ещё более 20 пострадали.

Видео: кадр из видео «Открытого Белгорода». Местный житель рассказал об обстреле Юго-Западного микрорайона
Раненых в результате атаки на Белгород больше, чем предполагалось
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