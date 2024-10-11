С Харгоры в Белгороде надо уезжать? Жители обеспокоены атаками беспилотников

Posted 11 октября, 08:05
Published 11 октября, 08:05
Modified 11 октября, 08:05
Updated 11 октября, 08:05
Жители Харьковской горы в Белгороде попросили как-нибудь предупреждать их об атаках беспилотников. Последнюю неделю их часто сбивают в небе над районом, пока на улице гуляют взрослые и дети, едут машины.
Белгородцы даже поинтересовались, не стоит ли им съезжать, если «над головой такое творится».
Губернатор напомнил, что далеко не все БПЛА удаётся обнаружить с помощью аппаратуры, которая находится в распоряжении соответствующих органов. Когда МЧС может предупредить об атаке, оно это делает, но есть определённое количество беспилотников, которое не детектируется.
«И тогда происходит то, что произошло сегодня [10 октября]. То есть без объявления срабатывает система ПВО, уже по факту. Поэтому такая ситуация. Я надеюсь, что наши инженеры будут заниматься усовершенствованием техники, будут решать вопрос об оповещении населения о приближении беспилотников к нашим населённым пунктам», — ответил Вячеслав Гладков в ходе своего прямого эфира.