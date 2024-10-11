С Харгоры в Белгороде надо уезжать? Жители обеспокоены атаками беспилотников

Губернатор напомнил, что далеко не все БПЛА удаётся обнаружить с помощью аппаратуры, которая находится в распоряжении соответствующих органов. Когда МЧС может предупредить об атаке, оно это делает, но есть определённое количество беспилотников, которое не детектируется.