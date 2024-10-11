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Posted 11 октября, 08:05

Published 11 октября, 08:05

Modified 11 октября, 08:05

Updated 11 октября, 08:05

Недавно над городом сбили три БПЛА

С Харгоры в Белгороде надо уезжать? Жители обеспокоены атаками беспилотников

11 октября 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney
Недавно над городом сбили три БПЛА

Гладков объяснил, почему беспилотники в Белгороде сбивают без предупреждения

Сюжет
Новости Белгорода
Последнее время беспилотники ВСУ часто долетают до Белгорода. В основном их сбивают над Харьковской горой. Жители района обеспокоены: иногда ПВО работает без объявления об опасности атаки БПЛА. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему.

Жители Харьковской горы в Белгороде попросили как-нибудь предупреждать их об атаках беспилотников. Последнюю неделю их часто сбивают в небе над районом, пока на улице гуляют взрослые и дети, едут машины.

Белгородцы даже поинтересовались, не стоит ли им съезжать, если «над головой такое творится».

Губернатор напомнил, что далеко не все БПЛА удаётся обнаружить с помощью аппаратуры, которая находится в распоряжении соответствующих органов. Когда МЧС может предупредить об атаке, оно это делает, но есть определённое количество беспилотников, которое не детектируется.

«И тогда происходит то, что произошло сегодня [10 октября]. То есть без объявления срабатывает система ПВО, уже по факту. Поэтому такая ситуация. Я надеюсь, что наши инженеры будут заниматься усовершенствованием техники, будут решать вопрос об оповещении населения о приближении беспилотников к нашим населённым пунктам», — ответил Вячеслав Гладков в ходе своего прямого эфира.
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