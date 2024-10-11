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Posted 11 октября, 07:36

Published 11 октября, 07:36

Modified 11 октября, 07:36

Updated 11 октября, 07:36

В детсадах тоже уже стало тепло

В школах, детсадах и больницах Белгорода включают отопление. А когда в домах?

11 октября 2024, 07:36
Фото: 1MI
В детсадах тоже уже стало тепло

Соцобъекты в Белгороде подключают к отоплению

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Новости Белгорода
В Белгороде начинается отопительный сезон: тепло уже поступает на объекты социальной инфраструктуры, а подключение жилых домов запланировано на ближайшее время. Когда это произойдёт и сколько времени займёт?

В Белгороде начинается отопительный сезон. В первую очередь тепло поступило на объекты социальной инфраструктуры, сообщил мэр Валентин Демидов.

В настоящее время специалисты проводят пусконаладочные работы внутри зданий. На данный момент теплоноситель поступает в 54 муниципальных детских сада и 32 школы. Всего работы будут проведены на 110 объектах, планируется завершить их в течение двух дней.

Поэтапное подключение тепла в жилые дома Белгорода начнётся с понедельника, 14 октября. Это также займёт несколько дней.

«И затем на протяжении двух недель, как мы рассчитываем, будут проведены работы на внутридомовых системах. Их проведут специалисты жилищно-коммунальных и теплоснабжающих организаций. Но с сегодняшнего дня [10 октября], как и планировали, мы начали пуск тепла в учреждения здравоохранения и образования», — рассказал глава областного центра в прямом эфире.
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