В школах, детсадах и больницах Белгорода включают отопление. А когда в домах?

Posted 11 октября, 07:36
Published 11 октября, 07:36
Modified 11 октября, 07:36
Updated 11 октября, 07:36
В Белгороде начинается отопительный сезон. В первую очередь тепло поступило на объекты социальной инфраструктуры, сообщил мэр Валентин Демидов.
В настоящее время специалисты проводят пусконаладочные работы внутри зданий. На данный момент теплоноситель поступает в 54 муниципальных детских сада и 32 школы. Всего работы будут проведены на 110 объектах, планируется завершить их в течение двух дней.
Поэтапное подключение тепла в жилые дома Белгорода начнётся с понедельника, 14 октября. Это также займёт несколько дней.
«И затем на протяжении двух недель, как мы рассчитываем, будут проведены работы на внутридомовых системах. Их проведут специалисты жилищно-коммунальных и теплоснабжающих организаций. Но с сегодняшнего дня [10 октября], как и планировали, мы начали пуск тепла в учреждения здравоохранения и образования», — рассказал глава областного центра в прямом эфире.