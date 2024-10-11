В школах, детсадах и больницах Белгорода включают отопление. А когда в домах?

Соцобъекты в Белгороде подключают к отоплению

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В Белгороде начинается отопительный сезон: тепло уже поступает на объекты социальной инфраструктуры, а подключение жилых домов запланировано на ближайшее время. Когда это произойдёт и сколько времени займёт?