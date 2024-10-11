Белгород в 2023-м: магазинов и ресторанов стало меньше

Posted 11 октября, 07:39
Published 11 октября, 07:39
Modified 11 октября, 07:41
Updated 11 октября, 07:41
В 2023 году в Белгороде функционировало 2435 торговых предприятий, что на 19 меньше, чем годом ранее. Среди них 2079 магазинов розничной торговли и 66 предприятий оптовой.
Количество крупных торговых объектов выросло на 4 единицы за счёт открытия двух ярмарок и двух торговых центров. Теперь их в Белгороде 59:
Количество предприятий бытового обслуживания по сравнению с 2022 годом сократилось на 0,3% — до 938 единиц. Также произошло незначительное сокращение количества предприятий общественного питания — на 0,5%, до 739 единиц. Из них:
В 2023 году количество действующих белгородских туристских фирм осталось неизменным — 99 организаций. Туристический поток в областной центр увеличился на 1,5% по сравнению с 2022 годом и составил 391 тыс. человек.
Количество гостиниц уменьшилось на одну, в то время как к числу хостелов прибавился один объект. При этом немного сократилось количество номеров, а количество мест выросло.