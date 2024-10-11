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Posted 11 октября, 07:39

Published 11 октября, 07:39

Modified 11 октября, 07:41

Updated 11 октября, 07:41

В Белгороде за год сократилось число магазинов и ресторанов

Белгород в 2023-м: магазинов и ресторанов стало меньше

11 октября 2024, 07:39
Фото: 1MI

В Белгороде за год сократилось число магазинов и ресторанов

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Опубликован паспорт Белгорода на 2023 год. Журналисты Бел.Ру выяснили, насколько в прошлом году изменилось количество предприятий торговли по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году в Белгороде функционировало 2435 торговых предприятий, что на 19 меньше, чем годом ранее. Среди них 2079 магазинов розничной торговли и 66 предприятий оптовой.

Количество крупных торговых объектов выросло на 4 единицы за счёт открытия двух ярмарок и двух торговых центров. Теперь их в Белгороде 59:

  • 86,4% (51 ед.) — торговые центры;
  • 13,6% (8 ед.) — ярмарки.

Количество предприятий бытового обслуживания по сравнению с 2022 годом сократилось на 0,3% — до 938 единиц. Также произошло незначительное сокращение количества предприятий общественного питания — на 0,5%, до 739 единиц. Из них:

  • 3,5% (26 ед.) — общедоступные столовые, закусочные;
  • 35,6% (263 ед.) — прочие объекты общественного питания;
  • 36,4% (269 ед.) — рестораны, кафе, бары;
  • 24,5% (181 ед.) — количество предприятий общественного питания закрытой сети.

В 2023 году количество действующих белгородских туристских фирм осталось неизменным — 99 организаций. Туристический поток в областной центр увеличился на 1,5% по сравнению с 2022 годом и составил 391 тыс. человек.

Количество гостиниц уменьшилось на одну, в то время как к числу хостелов прибавился один объект. При этом немного сократилось количество номеров, а количество мест выросло.

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