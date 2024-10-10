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Posted 10 октября, 07:40

Published 10 октября, 07:40

Modified 10 октября, 07:40

Updated 10 октября, 07:40

Следы в небе после вечерних взрывов в Белгороде

Есть ли последствия вечерних взрывов в Белгороде?

10 октября 2024, 07:40
Фото: «Жесть Белгород»
Следы в небе после вечерних взрывов в Белгороде

ВСУ атаковали Белгород и шесть районов

Сюжет
Новости Белгорода
В областном центре накануне сбили беспилотник. Также ударам БПЛА и обстрелам подверглись ещё шесть районов. Тем временем число пострадавших при дневной атаке на Шебекино увеличилось, сообщили в оперштабе.

9 октября ВСУ выпустили по Белгородской области 62 снаряда и 25 беспилотников. Под ударом были Белгород и шесть районов.

Мощный взрыв прогремел накануне вечером в столице региона. Как оказалось, был сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.

Разрушений не выявили и при вчерашних атаках на Краснояружский район.

Тем временем в Шебекино число пострадавших при дневном обстреле увеличилось до четырёх. За помощью медиков обратился мужчина с осколочным ранением. Всех четверых пострадавших уже отпустили домой.

В горокруге также выявили больше всего разрушений. Повреждены 11 частных и два многоквартирных дома, соцобъект, два предприятия, десять машин. Кроме того, сгорело производственно-складское помещение.

В Белгородском районе за сутки от атак ВСУ повреждены три частных дома, две машины и линия электропередачи. В Волоконовском районе под удар попали частный дом, хозпостройка и автомобиль.

В Борисовском районе после атаки ВСУ повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение, в Грайворонском горокруге — ЛЭП.

Три человека пострадали в результате обстрела белгородского Шебекино
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