Есть ли последствия вечерних взрывов в Белгороде?

Posted 10 октября, 07:40
Published 10 октября, 07:40
Modified 10 октября, 07:40
Updated 10 октября, 07:40
9 октября ВСУ выпустили по Белгородской области 62 снаряда и 25 беспилотников. Под ударом были Белгород и шесть районов.
Мощный взрыв прогремел накануне вечером в столице региона. Как оказалось, был сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.
Разрушений не выявили и при вчерашних атаках на Краснояружский район.
Тем временем в Шебекино число пострадавших при дневном обстреле увеличилось до четырёх. За помощью медиков обратился мужчина с осколочным ранением. Всех четверых пострадавших уже отпустили домой.
В горокруге также выявили больше всего разрушений. Повреждены 11 частных и два многоквартирных дома, соцобъект, два предприятия, десять машин. Кроме того, сгорело производственно-складское помещение.
В Белгородском районе за сутки от атак ВСУ повреждены три частных дома, две машины и линия электропередачи. В Волоконовском районе под удар попали частный дом, хозпостройка и автомобиль.
В Борисовском районе после атаки ВСУ повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение, в Грайворонском горокруге — ЛЭП.