Оплата частями стала более популярным способом приобретения смартфонов в Белгороде

Наиболее востребованным товаром стали смартфоны — на них в 2024 году пришлось 46% всех товаров и услуг, которые белгородцы приобретали по такой схеме в объединённой розничной сети МегаФона и Yota. При этом годом ранее показатель был равен 34%. Такая динамика оказалась одной из самых высоких в стране.