Оплата частями стала более популярным способом приобретения смартфонов в Белгороде

Posted 11 октября, 07:15
Published 11 октября, 07:15
Modified 11 октября, 07:20
Updated 11 октября, 07:20
Наиболее востребованным товаром стали смартфоны — на них в 2024 году пришлось 46% всех товаров и услуг, которые белгородцы приобретали по такой схеме в объединённой розничной сети МегаФона и Yota. При этом годом ранее показатель был равен 34%. Такая динамика оказалась одной из самых высоких в стране.
А вот расплачиваться за аксессуары жители Белгородской области предпочитают сразу — доля оплат «частями» в этом году немного снизилась. Аналогичное отношение наблюдается и в приобретении услуг по настройке оборудования. Сюда входят установка необходимых приложений на смартфон, подключение устройств «умного дома» или наклеивание на экран защитных плёнок.
Как уже сообщалось ранее, новые телефоны всё чаще покупают в паре с аксессуарами, другими гаджетами и сервисными услугами.
С каждым купленным смартфоном в январе–августе 2024 года липчане приобретали в среднем 1,5 дополнительных товара. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го показатель вырос на 7%.