МегаФон успешно внедрил на сети российское транспортное оборудование

Вторым этапом стало развертывание пилотных зон на коммерческой сети. Маршрутизаторы B4COM были установлены на нескольких десятках базовых станций в Москве, Татарстане и Свердловской области. В настоящее время через них успешно проходит пользовательский трафик. В дальнейшем новое оборудование будет внедрено и в других регионах России.