За сутки ВСУ выпустили 87 БПЛА и 96 боеприпасов по белгородским населённым пунктам

Трое мирных жителей пострадали сегодня утром. Двое белгородцев находятся в тяжёлом состоянии. Ранее состояние всех трёх пострадавших оценивали как средней тяжести. Также в медучреждении скончался мужчина, которого ранили ещё 20 августа при атаке на село Ясные Зори. Как пишут белгородские медиа, мужчину звали Игорь Черномазов, ему было 57 лет.