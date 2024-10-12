За сутки ВСУ выпустили 87 БПЛА и 96 боеприпасов по белгородским населённым пунктам

Posted 12 октября, 08:50
Published 12 октября, 08:50
Modified 12 октября, 08:52
Updated 12 октября, 08:52
За прошедшие сутки в Белгородской области ВСУ обстреляли более 45 населённых пунктов при использовании 87 БПЛА и 96 боеприпасов.
Над Белгородом система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. В Белгородском районе посёлки Дубовое, Политотдельский, Малиновка, Разумное и Октябрьский, сёла Весёлая Лопань, Ближнее, Журавлёвка, Головино, Долбино, Красное, Красный Хутор, Отрадное, Петровка, Салтыково, Таврово и Устинка, хутор Церковный ВСУ атаковали с помощью 25 боеприпасов и 22 БПЛА. Повреждены семь ИЖС, три авто и газовая труба.
Трое мирных жителей пострадали сегодня утром. Двое белгородцев находятся в тяжёлом состоянии. Ранее состояние всех трёх пострадавших оценивали как средней тяжести. Также в медучреждении скончался мужчина, которого ранили ещё 20 августа при атаке на село Ясные Зори. Как пишут белгородские медиа, мужчину звали Игорь Черномазов, ему было 57 лет.
В Борисовском районе пострадал инфраструктурный объект. Семь украинских дронов атаковали хутор Казачье-Рудченское и село Грузское.
17 беспилотников атаковали хутор Бабка и сёла Карабаново, Новопетровка, Борки, Старый Хутор, Кукуевка в Валуйском округе.
В Волоконовском районе при атаке были повреждены три частных домовладения, ГАЗель и два легковых авто. Пять беспилотников атаковали сёла Борисовка и Тишанка, а также хутор Екатериновка и хутор Плотвянка.
В Грайворонском округе ВСУ выпустили 19 боеприпасов и семь БПЛА за три обстрела по таким населённым пунктам, как посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Козинка и Мокрая Орловка. В Безымено полностью разрушены два частных дома.
В Краснояружском районе пяти обстрелам при использовании 44 снарядов и 11 дронов подверглись посёлок Задорожный, сёла Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка и Старосельев. Повреждены нежилое помещение и здание администрации.
Над Прохоровским районом сбит один беспилотник.
В Шебекинском горокруге ВСУ выпустили восемь боеприпасов и 15 дронов в ходе четырёх обстрелов. Под атаку попали Шебекино, посёлок Первомайский, сёла Вознесеновка, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка. Повреждения получили шесть многоквартирных домов, семь ИЖС, придворовая постройка, 27 авто и 10 гаражей, а также здание производства, газовая труба и линия электропередачи. Пострадали девять мирных жителей, погиб мужчина.
Над Яковлевским округом сбит один БПЛА ВСУ.
Также сегодня утром ранения получил мужчина, автомобиль которого атаковал дрон ВСУ. Это произошло в Белгородском районе.