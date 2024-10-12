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Posted 12 октября, 08:50

Published 12 октября, 08:50

Modified 12 октября, 08:52

Updated 12 октября, 08:52

Последствия обстрелов ВСУ

За сутки ВСУ выпустили 87 БПЛА и 96 боеприпасов по белгородским населённым пунктам

12 октября 2024, 08:50
Фото: 1MI
Последствия обстрелов ВСУ
Сюжет
Новости Белгорода
Согласно официальной сводке, под удар ВСУ попали как минимум 51 населённый пункт Белгородской области. Кроме того, пострадали 13 мирных жителей, двое погибли.

За прошедшие сутки в Белгородской области ВСУ обстреляли более 45 населённых пунктов при использовании 87 БПЛА и 96 боеприпасов.

Над Белгородом система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. В Белгородском районе посёлки Дубовое, Политотдельский, Малиновка, Разумное и Октябрьский, сёла Весёлая Лопань, Ближнее, Журавлёвка, Головино, Долбино, Красное, Красный Хутор, Отрадное, Петровка, Салтыково, Таврово и Устинка, хутор Церковный ВСУ атаковали с помощью 25 боеприпасов и 22 БПЛА. Повреждены семь ИЖС, три авто и газовая труба.

Трое мирных жителей пострадали сегодня утром. Двое белгородцев находятся в тяжёлом состоянии. Ранее состояние всех трёх пострадавших оценивали как средней тяжести. Также в медучреждении скончался мужчина, которого ранили ещё 20 августа при атаке на село Ясные Зори. Как пишут белгородские медиа, мужчину звали Игорь Черномазов, ему было 57 лет.

В Борисовском районе пострадал инфраструктурный объект. Семь украинских дронов атаковали хутор Казачье-Рудченское и село Грузское.

17 беспилотников атаковали хутор Бабка и сёла Карабаново, Новопетровка, Борки, Старый Хутор, Кукуевка в Валуйском округе.

В Волоконовском районе при атаке были повреждены три частных домовладения, ГАЗель и два легковых авто. Пять беспилотников атаковали сёла Борисовка и Тишанка, а также хутор Екатериновка и хутор Плотвянка.

В Грайворонском округе ВСУ выпустили 19 боеприпасов и семь БПЛА за три обстрела по таким населённым пунктам, как посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Козинка и Мокрая Орловка. В Безымено полностью разрушены два частных дома.

В Краснояружском районе пяти обстрелам при использовании 44 снарядов и 11 дронов подверглись посёлок Задорожный, сёла Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка и Старосельев. Повреждены нежилое помещение и здание администрации.

Над Прохоровским районом сбит один беспилотник.

В Шебекинском горокруге ВСУ выпустили восемь боеприпасов и 15 дронов в ходе четырёх обстрелов. Под атаку попали Шебекино, посёлок Первомайский, сёла Вознесеновка, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка. Повреждения получили шесть многоквартирных домов, семь ИЖС, придворовая постройка, 27 авто и 10 гаражей, а также здание производства, газовая труба и линия электропередачи. Пострадали девять мирных жителей, погиб мужчина.

Над Яковлевским округом сбит один БПЛА ВСУ.

Также сегодня утром ранения получил мужчина, автомобиль которого атаковал дрон ВСУ. Это произошло в Белгородском районе.

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