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Published Сегодня, 10:38

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Updated Сегодня, 10:40

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Четыре человека ранены под Белгородом после атак дронов и обстрела

20 августа 2024, 10:38
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области, есть раненые

Атакам подверглись Октябрьский, Ясные Зори в Белгородском районе, Зиборовка в Шебекинском горокруге. Ранены четверо мужчин, есть разрушения, повреждён транспорт.
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Обстрел

После атак дронов в Октябрьском ранены трое мирных жителей. Мужчины получили баротравмы и осколочные ранения. Кроме того, в посёлке повреждены соцобъект и две машины.

В то же время село Ясные Зори попало под обстрел. Пострадал мужчина, у него осколочные ранения головы, рук и ног. В населённом пункте есть разрушения в административном здании.

В шебекинской Зиборовке дрон атаковал территорию сельхозпредприятия. Повреждены трактор и легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском после атаки FPV-дрона пострадал велосипедист.

Велосипедист ранен после атаки FPV-дрона под Белгородом
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