Четыре человека ранены под Белгородом после атак дронов и обстрела

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
После атак дронов в Октябрьском ранены трое мирных жителей. Мужчины получили баротравмы и осколочные ранения. Кроме того, в посёлке повреждены соцобъект и две машины.
В то же время село Ясные Зори попало под обстрел. Пострадал мужчина, у него осколочные ранения головы, рук и ног. В населённом пункте есть разрушения в административном здании.
В шебекинской Зиборовке дрон атаковал территорию сельхозпредприятия. Повреждены трактор и легковой автомобиль.
Ранее сообщалось, что в Октябрьском после атаки FPV-дрона пострадал велосипедист.