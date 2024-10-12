bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 07:31

Published 12 октября, 07:31

Modified 12 октября, 07:33

Updated 12 октября, 07:33

Пострадавшие

Мирный житель ранен при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

12 октября 2024, 07:31
Фото: 1MI
Пострадавшие

Белгородец обратился в больницу с осколочным ранением после атаки дрона на авто

Сюжет
Новости Белгорода
Дроны атаковали два населённых пункта — в Белгородском районе и Грайворонском округе. Под Белгородом пострадал мужчина после атаки беспилотника на автомобиль, в Горьковском Грайворонского горокруга — загорелась хозпостройка.

Мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль на участке дороги Майский-Октябрьский. Пострадавший с осколочным повреждением грудной клетки самостоятельно обратился в местную клиническую больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь.

В посёлке Горьковский в Грайворонском горокруге произошло возгорание хозпостройки в результате сброса взрывного устройства с беспилотника.

Также сегодня утро трое мирных жителей пострадали при атаке дрона на село в Белгородском районе. Кроме того, за прошедшие сутки оказались ранены 11 человек. Один пострадавший скончался в больнице.

За сутки в Белгородской области из-за обстрелов пострадали 11 мирных жителей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородском районе три мирных жителя пострадали при атаке дрона на село УстинкаОбломки падали под Белгородом, ранен человек: что известно об утренних атаках ВСУ?Кричал от безысходности: белгородец рассказал, как был ранен сам и потерял жену
#Татьяна Лукащева#Белгородская область#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Беспилотники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика