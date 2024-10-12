Мирный житель ранен при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

Posted 12 октября, 07:31
Published 12 октября, 07:31
Modified 12 октября, 07:33
Updated 12 октября, 07:33
Мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль на участке дороги Майский-Октябрьский. Пострадавший с осколочным повреждением грудной клетки самостоятельно обратился в местную клиническую больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь.
В посёлке Горьковский в Грайворонском горокруге произошло возгорание хозпостройки в результате сброса взрывного устройства с беспилотника.
Также сегодня утро трое мирных жителей пострадали при атаке дрона на село в Белгородском районе. Кроме того, за прошедшие сутки оказались ранены 11 человек. Один пострадавший скончался в больнице.