bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 18:06

Published 12 октября, 18:06

Modified 12 октября, 18:08

Updated 12 октября, 18:08

Последствия атаки ВСУ

При обстреле в Шебекино пострадали четыре частных дома, в Глотово — возник пожар

12 октября 2024, 18:06
Фото: Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области
Последствия атаки ВСУ

ВСУ атаковали приграничное Шебекино и Грайворонский горокруг

Сюжет
Пожар
Атаки ВСУ на Шебекино и Грайворонский округ привели к разрушениям домов, повреждениям инфраструктуры и автомобилей, а также пожарам. Пострадавших нет.

Согласно оперативной информации, ВСУ атаковали два горокруга Белгородской области — Шебекинский и Грайворонский. Сообщается, что пострадавших среди мирного населения нет.

Шебекино дважды ВСУ атаковали дважды. Пострадало ИЖС. В доме разрушена летняя кухня. Кроме того, при детонации снаряда повредило газовую трубу, аварийные службы оперативно перекрыли подачу газа. Также пострадали ещё четыре частных домовладения. В жилых помещениях выбило окна, посекло фасады и заборы. Два автомобиля частично повреждены.

В Грайворонском округе под обстрел попало село Глотово. После детонации боеприпаса, который сбросил украинский БПЛА, загорелись две хозпостройки. Пожарные бригады потушили очаги возгорания.

Информация о возможных последствиях уточняется. Осуществляется подомовой обход.

Днём жители Шебекино сообщали об услышанных ими звуках взрывов, а также о повреждении четырёх домов.

Жители Шебекино сообщают о повреждениях в частном секторе, информация не подтверждена
Узнать подробнее
Читайте также:
Девять человек ранены в результате двух обстрелов ШебекиноЖители Шебекинского горокруга сообщают о возможных прилётах кассетных боеприпасовЖители окраины Шебекино сообщают о вероятном прилёте«Один полетел, а потом началась канонада»: белгородец — о прилёте в соседний дом
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Пожар#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика