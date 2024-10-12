При обстреле в Шебекино пострадали четыре частных дома, в Глотово — возник пожар

Шебекино дважды ВСУ атаковали дважды. Пострадало ИЖС. В доме разрушена летняя кухня. Кроме того, при детонации снаряда повредило газовую трубу, аварийные службы оперативно перекрыли подачу газа. Также пострадали ещё четыре частных домовладения. В жилых помещениях выбило окна, посекло фасады и заборы. Два автомобиля частично повреждены.