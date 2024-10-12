При обстреле в Шебекино пострадали четыре частных дома, в Глотово — возник пожар

Posted 12 октября, 18:06
Published 12 октября, 18:06
Modified 12 октября, 18:08
Updated 12 октября, 18:08
Согласно оперативной информации, ВСУ атаковали два горокруга Белгородской области — Шебекинский и Грайворонский. Сообщается, что пострадавших среди мирного населения нет.
Шебекино дважды ВСУ атаковали дважды. Пострадало ИЖС. В доме разрушена летняя кухня. Кроме того, при детонации снаряда повредило газовую трубу, аварийные службы оперативно перекрыли подачу газа. Также пострадали ещё четыре частных домовладения. В жилых помещениях выбило окна, посекло фасады и заборы. Два автомобиля частично повреждены.
В Грайворонском округе под обстрел попало село Глотово. После детонации боеприпаса, который сбросил украинский БПЛА, загорелись две хозпостройки. Пожарные бригады потушили очаги возгорания.
Информация о возможных последствиях уточняется. Осуществляется подомовой обход.
Днём жители Шебекино сообщали об услышанных ими звуках взрывов, а также о повреждении четырёх домов.