Девять человек ранены в результате двух обстрелов Шебекино

Город Шебекино дважды попал под обстрел ВСУ

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Дважды под огонь ВСУ попал Шебекино. На текущий момент известно о девяти пострадавших, один находится в тяжёлом состоянии. Губернатор Гладков сообщил, что есть повреждения в многоэтажках и частных домах. Часть города осталась без света.