Девять человек ранены в результате двух обстрелов Шебекино

Posted 11 октября, 17:43
Published 11 октября, 17:43
Modified 11 октября, 17:57
Updated 11 октября, 17:57
Вечером пятницы, 11 октября, Шебекино дважды попал под обстрел ВСУ. В результате двух атак ранены девять человек. Их всех сначала доставили с различными осколочными ранениями в Шебекинскую ЦРБ.
Четырёх переводят в городскую больницу №2 Белгорода, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Ещё трёх на скорых везут в областную клиническую больницу. Двух отпустили долечиваться домой амбулаторно.
Известно, что в городе в трёх многоэтажках и двух частных домах выбиты окна, повреждены фасады. Осколки посекли ещё 11 легковых автомобилей.
Во время второй атаки загорелись хозпостройки, пожарные уже работают на месте и занимаются ликвидацией огня. В многоквартирном доме перебита газовая труба. Повреждена линия электропередач, из-за чего часть города остаётся без света.
Власти продолжат обход в светлое время суток, а восстановлением электричества спецбригады займутся после согласования с Минобороны РФ.