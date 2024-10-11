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Posted 11 октября, 17:43

Published 11 октября, 17:43

Modified 11 октября, 17:57

Updated 11 октября, 17:57

Возгорание в Шебекине

Девять человек ранены в результате двух обстрелов Шебекино

11 октября 2024, 17:43
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Возгорание в Шебекине

Город Шебекино дважды попал под обстрел ВСУ

Сюжет
Пожар
Дважды под огонь ВСУ попал Шебекино. На текущий момент известно о девяти пострадавших, один находится в тяжёлом состоянии. Губернатор Гладков сообщил, что есть повреждения в многоэтажках и частных домах. Часть города осталась без света.

Вечером пятницы, 11 октября, Шебекино дважды попал под обстрел ВСУ. В результате двух атак ранены девять человек. Их всех сначала доставили с различными осколочными ранениями в Шебекинскую ЦРБ.

Четырёх переводят в городскую больницу №2 Белгорода, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Ещё трёх на скорых везут в областную клиническую больницу. Двух отпустили долечиваться домой амбулаторно.

Известно, что в городе в трёх многоэтажках и двух частных домах выбиты окна, повреждены фасады. Осколки посекли ещё 11 легковых автомобилей.

Во время второй атаки загорелись хозпостройки, пожарные уже работают на месте и занимаются ликвидацией огня. В многоквартирном доме перебита газовая труба. Повреждена линия электропередач, из-за чего часть города остаётся без света.

Власти продолжат обход в светлое время суток, а восстановлением электричества спецбригады займутся после согласования с Минобороны РФ.

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