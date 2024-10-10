Девушка-подросток и мужчина ранены при обстрелах белгородского Шебекино

Posted 10 октября, 16:02
Published 10 октября, 16:02
Modified 10 октября, 16:04
Updated 10 октября, 16:04
17-летняя девушка пострадала при дневном обстреле Шебекино. У неё минно-взрывная и баротравма, сотрясение мозга. Врачи оценивают состояние девушки-подростка как средней степени тяжести.
При третьем обстреле Шебекино пострадал мужчина. У него осколочное ранение поясницы. В больницу пострадавшего доставили бойцы самообороны.
В городе после обстрелов есть разрушения на территории сельхозпредприятия. Осколками посекло 15 автомобилей, один из них загорелся.
Под удар попали ещё два населённых пункта. Шебекинское село Доброе ВСУ атаковали двумя FPV-дронами. Есть разрушения на территории предприятия, загорелась сухая трава.
Под обстрел попала волоконовская Тишанка. Повреждены соцобъект, автобусная остановка, ЛЭП. Жители села временно остаются без света, аварийные бригады начнут решать проблему после согласования с Минобороны РФ.