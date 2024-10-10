Кричал от безысходности: белгородец рассказал, как был ранен сам и потерял жену

Ему казалось, что в этот момент машину подбросило, но точно не знает, так ли это было на самом деле. Думал, что не успел закрыть глаза тогда, но только после поступления в облбольницу понял, что это не так, т. к., несмотря на то, что сильно обгорело и само лицо, глаза остались целы. Их не повредило, говорят врачи, потому что мужчина сильно зажмурился.