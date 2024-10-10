Кричал от безысходности: белгородец рассказал, как был ранен сам и потерял жену

Posted 10 октября, 07:07
Published 10 октября, 07:07
Modified 10 октября, 07:09
Updated 10 октября, 07:09
Сергея Юрьевича выписали из больницы на прошлой неделе в пятницу. Пострадавший рассказал, что чувствует себя хорошо и рад, что возвращается домой, потому что очень соскучился по двум своим дочерям. И по работе.
Первые три недели стали для Сергея самыми тяжёлыми. Вместе с ним всё это время находилась его мать, которая помогала ему, ухаживала:
«Без неё я не знаю, что бы здесь делал», — продолжает белгородец, глядя с любовью и благодарностью на свою мать, которая и сейчас находится рядом с ним.
30 августа, вспоминает пострадавший мужчина, он и его жена Юлия возвращались домой после работы, решили заехать на автомойку. Время было без десяти восемь вечера, уточняет он. А потом заехали за продуктами.
«Закупились продуктами и отправились домой. На перекрёстке в районе „Сити Молла“ стояли на „красном“. „Зелёный“ загорелся — поехали. Окна были закрыты, шумоизоляция хорошая. Услышали хлопок. Супруга говорит: „Что это такое?“. Со своей стороны я открыл окно, полностью. Второй хлопок, громкий. Я на газ нажал. И тут удар в спину», — вспоминает события 30 августа Сергей Юрьевич.
Ему казалось, что в этот момент машину подбросило, но точно не знает, так ли это было на самом деле. Думал, что не успел закрыть глаза тогда, но только после поступления в облбольницу понял, что это не так, т. к., несмотря на то, что сильно обгорело и само лицо, глаза остались целы. Их не повредило, говорят врачи, потому что мужчина сильно зажмурился.
«Кричал: „Юля! Юля!“. Перепонки пробиты были, в голове возгласы отдавались. Орал. Голову еле повернул, а там горело уже всё: платье, волосы её. Рукой дотронулся — наклонилась ко мне. Я понял, что уже ни черта не сделаю. Руки не работали, ничего. Только кисти».
Его супруга погибла на месте. Окно в машине было открыто, через него белгородец попытался выбраться наружу. Сначала протиснулся головой, зацепился ногами, вывалился и повис. В это время на помощь к месту трагедии пришли находившиеся рядом белгородцы. Это произошло недалеко от заправки на проспекте Ватутина.
«Вроде бы ребята говорили, мол, отцепляйся, придержим. Ноги распрямил, упал, головой об асфальт ударился. Из окна пламя пошло. Там в бензине всё было. Боли не чувствовал. Встал, оглянулся — ничего нет. Назад повернулся, увидел, как от машины след от бензина тянется. Метров на 30-50. Не знаю. Когда вылез, орать начал — от безысходности, от беспомощности», — делится произошедшим Сергей, сдерживая слёзы.
Он попытался открыть дверь машины с другой стороны, но не смог. Потом прибежали люди с огнетушителями. Пытались потушить машину и его самого, как рассказал белгородец, т. к. на нём горела рубашка и голова. Потом его раны перевязали.
«В тот момент ехал губернатор наш. Остановился, вышел с двумя ребятами, узнал, что и как. А чувствую, что кровь течёт, мокро. Засунул руку в штаны, достал — вся рука мокрая, в крови. А в штанах и ноге одни дырки. Девчонка ещё подбежала, начала спрашивать, где живу, как зовут, год рождения. Сказали, что она медработник, остановилась здесь. Потом полиция приехала. Куча машин везде, остановили движение. В скорую залез, врачи говорят, что помогут штаны снять, чтобы перевязать, обработать. Ответил им, что сам сниму. Штаны снял, носки снял, туфли», — продолжил пострадавший.
Одним из первых на помощь пришёл Игорь, вспомнил он его имя. Игорь Лихонин. Ранее его наградили за спасение Сергея. Второй — Юрий. Оказалось, что 25 лет назад они познакомились во время отдыха на море:
«Он мне звонит, говорит, что даже фотографии нашёл. Сказал, что никогда бы не подумал, что это я в тот момент был, когда всё это произошло. Ну, страшненький был», — шутит мужчина.
Бригада скорой помощи повезла его в горбольницу №2, но по пути мужчина слышал, что его могут направить и в областную. Так и произошло. Там его переложили на носилки, завезли внутрь, надели кислородную маску и забрали в операционную. Очнулся он в реанимации после того, как его прооперировали:
«Помню ещё, что в камеру какую-то засунули. „Вдохните, выдохните“. Все бегали, суетились, врачей очень много. Видимо, потом уже отошёл от шока — начало трясти. По коридору везли, а там столько народа. Кошмар».
После прихода в себя Сергей посчитал всё это сном и надеялся, что откроет глаза и проснётся. За стеклом в реанимации он видел своих дочерей. Медперсонал, как говорит, постоянно к нему бегал — спрашивали, как он, одеялом «накрыть или раскрыть». К такому вниманию к себе от незнакомых людей и медиков мужчина не привык, поэтому каждый раз удивлялся тому, как с ним «носятся врачи, сёстры».
Мужчине сделали две пересадки кожи. Он поступил к ним с ожогами 40% тела.
«На второй или третий день говорят: „Ну всё, пора вставать“. Попытался встать в первый раз самостоятельно. Попробовал, встал, ёжкин кот, куда. Весь чёрный. Подошёл к зеркалу, смотрю — чёрненький весь, как обезьянка. Одни глаза белые. Подумал, помыли бы меня, что ли. Потом, когда сюда перевели, врач сказал, что можно умыться с мылом. Мы с мамой начали меня отмывать, и утром, и вечером. Посмывали всё. Тут прибежали: „Что ж вы делаете?! Нельзя так быстро смываться!“ — смеётся Сергей.
Первые шаги давались не так уж и легко. Ему помогала мама, придерживая под руку. Медперсонал, добавил он, тоже «носился с ним, и как маленького на руках носили». А на посещения к нему сначала пускали только дочерей, потом приходили братья. Их у него двое — старший и младший. Коллеги и друзья за Сергея переживали, передавали вещи и продукты. Как говорил ему старший брат, «весь город гудит». Сергей рассказал, что работает в компании «Спецмашдеталь», на Сумской.
«Перевязывали меня каждый день, уколы обезболивающего, капельницы, таблетки давали, от сахара тоже. Он у меня повышенный. Питание четырёхразовое. Сюда перевели девчонок из Старого Оскола. Классные, готовят очень вкусно. Чешется ещё всё, что заживает, тоже колют, антигистаминные. Все бегают, переживают. Я подружился здесь со всеми. Общался с психологами, они и с дочками говорили. Лечащий врач очень хороший. Его здесь все любят, уважают. Боятся, скорее всего», — шутит в присутствии того самого врача, Сергея Лебединского, и отмечает белгородец то, что ему весьма понравилось за время пребывания в областной больнице.
Отмечает пациент и операции, которые тоже удивляли:
«Заснул, проснулся — уже в койке».
После выписки, делится Сергей, первым делом отправится к дочерям. Говорит, что будет жить ради них. И за себя, и за Юлю:
«Супруга… Она была как друг, поддержка и опора, но нужно дальше жить. Для девочек. Старшей скоро 21 уже. Она учится в „Технологе“ на архитектора на бюджете. Младшей — 17. Она учится в колледже на эколога. Обучение оплачивали с материнского капитала ей. Сейчас в институте сказали, что переведут её на бюджет. Это они решили сами».