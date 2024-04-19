Белгородец рассказал, как потерял кисть и голос после обстрела 30 декабря

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа наблюдается и восстанавливается белгородец, пострадавший при обстреле города 30 декабря. Парень перенёс несколько операций, лечился в Москве и Белгороде. После прилёта рядом с его машиной Владислав потерял часть руки, получил повреждения грудной клетки, трахеи. Долгое время он носил трахеостому, помогающую ему дышать. А теперь работает над восстановлением голоса и делает успехи. Сейчас он уже может говорить, но тихо и хрипло.
Владислав перенёс несколько операций за эти два месяца и побывал во многих больницах. В том числе и в Москве, куда его временно переводили на лечение из Белгорода. Как сам рассказал, больше всего он переживал за свои дыхание и голос:
«Потому что я работаю преподавателем, голос очень важен в моей жизни. Преподаю математику в правоохранительном колледже».
Первые мысли после получения травм: нужно выйти из машины. Кроме трахеи, пострадала и левая рука. В момент атаки ВСУ на Белгород, когда отправился за новогодним подарком, Владислав находился в машине за рулём. Случилось это вблизи остановки общественного транспорта у стадиона. Потом, вспоминает белгородец, он дошёл до пешеходного перехода, сел и стал ждать приезда скорой помощи.
«Сам или кто-то вызвал скорую, плохо помню. Я понимал: потеряю сознание — всё. Возможно, для меня — это всё. Кроме того, там я сразу же потерял и кисть. Если без подробностей — от неё практически ничего не осталось», — делится преподаватель подробностями происшествия.
Сейчас Владислав продолжает учиться жить без руки. По его словам, это проходит без проблем и он быстро смог освоиться. В этом ему помогают и поддерживают родственники. «Привыкание присутствует», — шутит Владислав.
«Осознание того, что я теперь буду с одной рукой, пришло сразу. Когда я пришёл в себя, уже в Москве, врачи даже закрывали мне руку, чтобы я не видел этого. Но я отчётливо понимал, что её нет. Поддержка близких меня укрепляла. То, что они сразу приехали», — говорит он.
Также он благодарен сотрудникам полиции, которые сопровождали его. За ним ещё не успела приехать скорая помощь в том момент. Сотрудники ДПС остановили проезжающую мимо машину, на которой его и довезли до больницы, вспоминает он.
«Первая машина пробила колёса. Остановили вторую. Привезли в реанимацию, правда, я ничего уже не помню. Хирурги, которые делали 30 декабря операцию, по факту спасли мне жизнь. В Москве занимался моим лечением Облицов Алексей Юрьевич. Прекрасный человек, который тоже внёс большой вклад в дальнейшую мою жизнь. И здесь уже хотелось бы сказать спасибо Владимиру Ивановичу, Кириллу Сергеевичу, моему лечащему врачу за то, что, можно сказать, вернули меня к полноценной жизни».
С ребятами в колледже Владислав пока не занимается — на больничном. К работе он планирует вернуться уже в новом учебном году, восстановиться за лето и заняться протезированием.
«Ребята и коллеги тоже поддерживают. Студенты пишут постоянно, коллеги. Поддерживают, переживают. Это тоже очень важно — то, что ждут, верят, надеются».
В белгородскую областную больницу пришла и его мать. Пока говорил её сын, женщина еле сдерживала слёзы. В кабинете слышны были тихие всхлипы матери, мысленно снова оказавшейся в дне трагедии 30 декабря:
«Ничего не предвещало беды. Готовились к Новому году, ждали детей. Позвонила его девушка, которая ехала вместе с ним. Говорит, что они попали под обстрел. Мы сразу поехали во вторую городскую. Конечно, это страшно. Девушка, Карина, тоже получила ранение. У неё более лёгкое ранение кисти. Ей оказали помощь во второй городской. Друг друга Владик и Карина поддерживают», — рассказывает Татьяна Ивановна.
Своим коллегам и коллегам Владислава, декану, под руководством которого всё ещё учится её сын в магистратуре, она выразила огромную благодарность за помощь. Сама женщина тоже преподаватель. Работает в Завидовской школе Яковлевского горокруга, где живёт уже 35 лет.
Владимир Шутов рассказал, что Владислав — старательный человек, активный и целеустремлённый. Несмотря на слаженную работу врачей, он и сам для себя «врач». Белгородец регулярно занимается самостоятельно. И благодаря своей воле, отмечает врач, уже сегодня достиг лучших результатов. Как человек, а не специалист, мужчина выделил именно это: Владислав — целеустремлённый человек с бесконечными верой и надеждой.
«Я когда его увидел с дырой в шее… Боже мой, слава тебе, Господи, — живой! Парню 22 года, совсем молодой. Волей-неволей проецируешь случившееся на своих детей. Это ужасно. Но он со всем справился. Похвально. Я этому невероятно рад».
Логопед, с которым занимается пострадавший белгородец, Ольга Проскурникова, также восхищается тем, чего добился Владислав собственной упорной работой над восстановлением голоса после столь долгого перерыва в занятиях.
«Молодец, умница наша!», — не сдерживая эмоций, целует она Владислава прямо в макушку.