Белгородец рассказал, как потерял кисть и голос после обстрела 30 декабря

В Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа наблюдается и восстанавливается белгородец, пострадавший при обстреле города 30 декабря. Парень перенёс несколько операций, лечился в Москве и Белгороде. После прилёта рядом с его машиной Владислав потерял часть руки, получил повреждения грудной клетки, трахеи. Долгое время он носил трахеостому, помогающую ему дышать. А теперь работает над восстановлением голоса и делает успехи. Сейчас он уже может говорить, но тихо и хрипло.