Операция в стереоочках: как наши врачи применяют 3D-технологию для лечения гортани

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Система трёхмерной визуализации VITOM® 3D стала новым словом в российской врачебной практике, ведь она позволяет всей операционной бригаде увидеть картину, ранее им недоступную. Благодаря проекту «Код к здоровью» об уникальных возможностях региональной медицины мы можем попасть в операционную, где доктора работают с технологией, которой позавидуют и ведущие мировые клиники.
Одна из многочисленных операционных в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа выглядит непривычно: свет приглушен, а вся операционная бригада работает в темных очках и, вдобавок, во время операции смотрит… в телевизор. Дело вовсе не в эксцентричности белгородских хирургов, а в самых современных технологиях: специалисты отделения оториноларингологии Больницы Святителя Иоасафа первыми в России освоили операции с использованием высококлассной немецкой системы VITOM® 3D. Врачи еще называют её «3D-экзоскоп». Небольшая камера располагается над операционным полем и транслирует изображение на стереомонитор с диагональю 32 дюйма.
Областная клиническая больница Святителя Иоасафа — ведущее лечебно-профилактическое учреждение Белгородской области. Ежегодно в больнице получают амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь более 170 тысяч пациентов, а в перинатальном центре принимают более 5 тысяч родов. Команда больницы — это более 3 тысяч сотрудников в 23 специализированных отделениях. 11 докторов и 85 кандидатов медицинских наук, 24 сотрудника удостоены звания «Заслуженный врач РФ», 15 сотрудников стали победителями Всероссийского конкурса на звание лучшего врача года в различных номинациях — все это заслуженные поводы для гордости. 36 врачей больницы, помимо основной работы, являются главными внештатными специалистами области. Опытные профессионалы охотно делятся мастерством со будущими коллегами: на базе больницы функционируют 6 кафедр медицинского института НИУ БелГУ.
В Больнице Святителя Иоасафа пациентам доступна высокотехнологичная медицинская помощь: трансплантации органов, ЭКО, сердечно-сосудистая хирургия, хирургия печени, эндопротезирование суставов, нейрохирургия — таков далеко не полный список ежедневных практик белгородских медиков. Вот почему больница оснащена самым современным оборудование и благодаря правительству области регулярно пополняет свой парк оборудования самыми современными медицинскими системами и высокотехнологичным оборудованием мирового уровня.
В операционной оториноларингологов с раннего утра кипит работа. Каждый день в плане 8-10 операций. Ухо, нос, гортань. Две операции из сегодняшних десяти — с использованием VITOM® 3D, обе на гортани. Оперирует заведующий отделением, к. м. н., главный внештатный оториноларинголог министерства здравоохранения Белгородской области Владимир Иванович Шутов. Он первым среди оториноларингологов России освоил эту технологию в 2021 году. И с удовольствием знакомит с ней коллег и пациентов.
«3D-экзоскоп — это, по сути, цифровой микроскоп», — объясняет Владимир Шутов. — Эта технология позволяет сократить расстояние между руками хирурга и операционным полем. В результате руки у хирурга находятся в полусогнутом состоянии. Это более физиологично и удобно».
Вот почему такие «цифровые микроскопы» уже оценили нейрохирурги, онкологи, кардиохирурги, хирурги-педиатры и микрохирурги в ведущих клиниках России и за рубежом. Кроме того, новое оборудование намного легче и маневреннее: операционный микроскоп весит почти 300 кг, а VITOM® 3D весит как обычный компьютер с монитором и размещен на подвижной стойке.
Владимир Шутов руководит отделением оториноларингологии в Больнице Святителя Иоасафа с 2016 года и признается, что каждый день идет на работу с удовольствием. Причиной тому и любимое дело, и команда единомышленников, собравшаяся в отделении.
Свою специализацию Владимир Шутов выбрал еще на студенческой скамье: говорит, что «заболел гортанью» и оториноларингологией благодаря… учебнику!
«Меня поразила эта систематизация данных, одновременная и сложность, и привлекательность взаимосвязи всех этих органов. Это можно назвать любовью с первого взгляда», — так доктор вспоминает знакомство с учебником Пальчуна и Крюкова. Выбор микрохирургии, как кажется, тоже был предначертан: «С детства нравилось что-то делать руками — мастерить, лепить. Как-то хотелось реализовать свои способности двигать пальцами, пользоваться руками и на практике». «Двигать пальцами» — это и о работе, и о хобби. На досуге Владимир Иванович рисует. Одна из картин — посвящение Сальвадору Дали — украшает стену его кабинета наряду с многочисленными дипломами и грамотами, а в столе лежит папка с рисунками: ироничные и фантазийные скетчи, шаржи и портреты.
В альма-матер Владимир Шутов вернулся уже доцентом кафедры госпитальной хирургии НИУ «БелГУ». Шутов-преподаватель считает, что главное в учебе — сочетание теории и практики. Шутов-практик примером доказывает, что учеба не прекращается с получением диплома: все врачи отделения оттачивают свои навыки во вновь созданной на базе больницы «костной лаборатории». У лучших студентов и ординаторов есть шанс стать постоянной частью команды отделения.
Доктор Шутов узнает будущих коллег по горящим глазам и дотошности: подделать страсть и стремление быть первым невозможно. Шутов знает это по себе: победитель областного конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший хирург» (2022), во Всероссийском конкурсе «Лучший врач года» в номинации «Лучший оториноларинголог» в 2022 году занял второе место. Его работа признана и в Белгороде: с весны 2023 на областной Аллее Трудовой славы появилась его фотография.
«Быть первым» — это и осваивать новые технологии. Так и произошло с применением комплекса VITOM® 3D. В 2021 году немецкое оборудование привезли в Белгород для апробации. И вот спустя год, в ноябре 2022, благодаря настойчивости хирурга и помощи правительства Белгородской области технология получила постоянную прописку в ОКБ Святителя Иоасафа. Пока на одном операционном столе с помощью микроскопа ведут операцию на ухе, VITOM® 3D помогает другой операционной бригаде во время ларингоскопии. Маленькая камера транслирует бестеневое изображение на экран, расположенный в ногах пациента. Система управления — под рукой оперирующего хирурга. Джойстик в стерильном чехле и программируемые кнопки интуитивны понятны для каждого, кто держал в руках цифровую камеру. Управлять фокусом и увеличением можно одной рукой, при этом фокус не нужно подправлять, как у микроскопа. Владимир Иванович говорит, что освоился очень быстро. Возможно, не в последнюю очередь благодаря опыту фотографа-любителя.
Технологию VITOM® 3D разрабатывали для нейрохирургии и микрохирургии кисти, брюшной и грудной клетки. Свобода маневра и надежность увеличения для микрохирургов этих направлений чрезвычайно важны: длительные операции требуют максимальной концентрации и постоянного качественного обзора. С 1970-х годов «золотым стандартом» было использование операционных микроскопов, но XXI век диктует свои правила — цифровизация затронула и микрохирургию. 3D-экзоскопы разных производителей, в том числе немецкий VITOM® 3D, выпущенный компанией KARL STORZ, стали появляться на страницах ведущих научных медицинских журналов в качестве «главных героев» исследований нейро- и кардиохирургов, педиатров и неонатологов, онкологов, микрохирургов и эндохирургов ведущих мировых клиник. Стереосистему проверяли в самых разных условиях использования, но выводы получаются сходные: за технологией 3D-визуализации — будущее. И главный плюс технологии — невозможное для микроскопов «чувство глубины». Стереоизображение позволяет хирургу точнее ориентироваться в операционном поле, создавая ощущение присутствия. Формулировки, которые кажутся поэтическим преувеличением, на деле оборачиваются большей точностью движений и меньшим количеством осложнений для пациентов, где бы ни использовалось оборудование.
«Хирургическое вмешательство происходит быстрее, это плюс для пациента, — говорит Владимир Иванович об операциях на гортани. — И еще один очень большой плюс, которого лишен микроскоп, это возможность в режиме реального времени менять изображение». Цифровые фильтры усиливают контраст и изменяют гамму картинки на мониторе. Дело вовсе не в эстетике, говорит Владимир Шутов: «С усиленным изображением, когда избыточный красный удаляется из изображения, растет контрастность. Неопытный доктор может где-то какие-то участки упустить, однако эта технология позволяет четче визуализировать гиперваскуляризированные (с измененной сосудистой сеткой, — прим. ред.) структуры». Так «цифра» дает хирургам дополнительный инструмент для диагностики во время операции. Еще один бонус технологии — объемное изображение видят все члены операционной бригады, надевшие очки.
География применения технологии VITOM® 3D в России — Москва, Дальний Восток, ЦФО. Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, НМИЦ онкологии им. Блохина МЗ РФ и НИИ Кардиологии им. А. Л. Мясникова в Москве, медицинский центр ДВФУ на острове Русский, Перинатальный центр СПбГПМУ в Санкт-Петербурге, Больница Святителя Иоасафа в Белгороде — пациенты онкохирургов, нейрохирургов, кардиологов, педиатров и неонатологов уже получили помощь с использованием этой технологии. Российские оториноларингологи впервые опробовали VITOM® 3D именно в Белгороде. Сегодня Владимир Шутов знакомит с технологией своих коллег из других регионов на конференциях и семинарах. Благо с иллюстративным материалом нет никаких проблем: операции удобно записывать в формате фото и видео, в том числе — с использованием цифровых светофильтров изображения.
«В России мы являемся сейчас свидетелями самых начальных шагов этой технологии, — говорит Владимир Иванович Шутов. — Это очень здорово. 3D-технология также используется еще и в эндохирургии. Там используются 3D-эндоскопы. То есть тоже два канала — правый, левый. И это то, чего пока нет в отоларингологии в России. Это тоже было бы очень интересно, особенно для эндоскопии носа, когда мы имеем 2D-изображение. Да, оно хорошее, детальное, качественное, все понятно, но оно не объемное. И, конечно, хотелось бы получить этот объем».
Пока для многих коллег 3D-экзоскопы — «темные лошадки». Зачастую на конференциях от коллег звучат вопросы «что это» и «зачем оно нам нужно». Вопрос не праздный — передовое оборудование стоит не дешево. Однако Владимир Шутов уверен, что за эту технику стоит побороться.
В случае с операциями на гортани поводы убедиться в достоинствах новейшей технологии в Белгороде находятся каждый день. Параличи гортани, новообразования, стенозы… За этими словами — ежедневные трудности с дыханием, дискомфорт, потеря голоса и даже состояния, угрожающие жизни. Каждый случай — особенный. И каждая операция документируется в деталях: в истории болезни пациента сохраняются записи, сделанные с использованием цифровых помощников. Это неоценимая помощь для врачей при последующих осмотрах, ведь всегда можно вернуться к ключевому моменту лечения и проследить, как проходит восстановление.
Помощь в Больнице Святителя Иоасафа могут получить не только белгородцы, но и жители других регионов России и даже граждане других государств. «Применение 3D-технологии формально не относится к высокотехнологичной медицинской помощи, поэтому мы можем использовать ее и в рамках ОМС, — говорит Владимир Шутов. — У нас были пациенты и из Волгодонска, и из Мурманска, и из Москвы». Пациентов из других регионов в Белгороде пока немного, около 30 в год. Но год от года их поток растет.
Новую технологию можно использовать не только для операций на гортани, но и в микрохирургии уха: комплекс оборудования располагается на подвижной стойке и легко перемещается по операционной. Угол наклона, расположение камер и монитора — все это легко настраивается под конкретную задачу. Такая гибкость и мобильность, по мнению Владимира Шутова, в будущем поможет этой технологии полностью заменить операционные микроскопы — тяжелые, неповоротливые приборы. VITOM® 3D может быть использован при лечении патологий среднего уха, для помощи пациентам с отосклерозом, хроническими средними отитами, для проведения тимпанопластики — восстановления целостности барабанной перепонки.
Впрочем, Владимир Иванович Шутов уверен, что ни одна технология не заменит главного: команды, которая работает в отделении. «Медицина — наука неточная», — смеется доктор. Вот почему так важен опыт и готовность постоянно совершенствоваться. Но с этим в Больнице Святителя Иоасафа проблем нет: более 2,5 тысяч операций в год выполняет только оториноларингологическое отделение. И около ста из них в этом году будут сделаны с использованием новейшего оборудования VITOM® 3D.