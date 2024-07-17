Грайворон сегодня

Водку глушим и «морковку» после обстрелов собираем: как живут люди в Грайвороне

Жители Грайворона рассказали журналистам Бел.Ру о жизни в городе, о прилётах к соседям и о том, как по звуку выстрела определить вражеский танк.