Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Операция

Впервые за четыре года: в Белгороде провели уникальную операцию

7 ноября 2023, 07:08
Фото: 1MI
Операция

Врачи в Белгороде успешно провели пересадку сердца

Пациента уже выписывают, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети. Операцию перенёс 37-летний мужчина.

Белгородские врачи успешно сделали пересадку сердца. Сложнейшую операцию провели медики из областной больницы. Сердце пересадили 37-летнему мужчине. Его уже выписывают. Такая операция в регионе проводилась впервые за четыре года.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что желает белгородцу долгих лет жизни. Он также посоветовал другим жителям региона заниматься спортом и сказал, что современные технологии позволяют вести здоровый образ жизни. Остальное — уже за врачами.

Надеюсь, что вы уже убедились в том, что у нас замечательные и высокопрофессиональные врачи, которые всегда готовы оказать помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, ранее белгородские хирурги провели ещё одну сложную операцию и удалили осколок снаряда из сердца военного. Пациент по состоянию на 16 октября находился в реанимации. Оперировали военнослужащего несколько часов.

Хирурги в Белгороде удалили осколок снаряда из сердца военного
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только кино: белгородские медики используют для операций три измерения и 3D-очкиВрачи из соседней с Белгородской области сделали операцию девочке с редкой патологиейБелгородские медики провели уникальную операцию по спасению младенца с пороком сердца
#Белгородская область#Медицина#Операция#Врачи#Областная больница#Новости Белгорода#Пересадка сердца#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Гладков сделал важное заявление для родителей белгородских школьников
Сегодня, 07:02
Кардинально не повлияло: как стали учиться белгородские школьники после года дистанта
Сегодня, 10:05
Лицензия была? В «Мираторге» ответили на вопрос о смертельном ДТП под Белгородом
Сегодня, 07:17
Кто должен больше всех? Из-за чего белгородские компании судятся в арбитраже
Сегодня, 07:06
Сотрудники Белгородэнерго отмечены губернаторскими наградами
Сегодня, 08:40