Впервые за четыре года: в Белгороде провели уникальную операцию

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Белгородские врачи успешно сделали пересадку сердца. Сложнейшую операцию провели медики из областной больницы. Сердце пересадили 37-летнему мужчине. Его уже выписывают. Такая операция в регионе проводилась впервые за четыре года.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что желает белгородцу долгих лет жизни. Он также посоветовал другим жителям региона заниматься спортом и сказал, что современные технологии позволяют вести здоровый образ жизни. Остальное — уже за врачами.
Надеюсь, что вы уже убедились в том, что у нас замечательные и высокопрофессиональные врачи, которые всегда готовы оказать помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, ранее белгородские хирурги провели ещё одну сложную операцию и удалили осколок снаряда из сердца военного. Пациент по состоянию на 16 октября находился в реанимации. Оперировали военнослужащего несколько часов.