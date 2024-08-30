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Updated Сегодня, 18:16

Горящая машина в Белгороде, в которую попал снаряд ВСУ, попала на видео

Горящая машина в Белгороде, в которую попал снаряд ВСУ, попала на видео

30 августа 2024, 18:14
Фото: bel.ru
Вечером 30 августа ВСУ обстреляли город, один из снарядов попал в машину на проезжей части. Водитель погиб.

В Сети появилось видео с горящей машине на дороге в Белгороде после обстрела со стороны Украины. После прямого попадания снаряда в ехавший по трассе автомобиль, находившийся в нём мужчина скончался. Сама машина полностью сгорела.

Есть предварительная информация о втором погибшем, официально она пока не подтверждена. Ранения и повреждения получили семь человек — их отвезли в больницы.

Пожары возникли на крыше ТРЦ «Сити Молл», в таунхаусах на улице Благодатной. Горели дома в Дубовом в Белгородском районе.

Последствия атаки ВСУ всё ещё уточняются. Подробности можно узнать в сюжете Бел.Ру. Оперативные данные и фото и видео с мест публикуем в нашем Telegram-канале.

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