Горящая машина в Белгороде, в которую попал снаряд ВСУ, попала на видео

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
В Сети появилось видео с горящей машине на дороге в Белгороде после обстрела со стороны Украины. После прямого попадания снаряда в ехавший по трассе автомобиль, находившийся в нём мужчина скончался. Сама машина полностью сгорела.
Есть предварительная информация о втором погибшем, официально она пока не подтверждена. Ранения и повреждения получили семь человек — их отвезли в больницы.
Пожары возникли на крыше ТРЦ «Сити Молл», в таунхаусах на улице Благодатной. Горели дома в Дубовом в Белгородском районе.
Последствия атаки ВСУ всё ещё уточняются. Подробности можно узнать в сюжете Бел.Ру. Оперативные данные и фото и видео с мест публикуем в нашем Telegram-канале.