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Published Сегодня, 17:36

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Updated Сегодня, 17:55

Один человек погиб и семь ранены во время обстрела Белгорода

Один человек погиб и семь ранены во время обстрела Белгорода

30 августа 2024, 17:36
Фото: bel.ru
ВСУ атаковали город вечером 30 августа. Снаряд попал в машину, в которой скончался один человек, сообщил Вячеслав Гладков.

Во время обстрела Белгорода со стороны Украины погиб один человек — он ехал в машине, когда в неё попал снаряд и взорвался. По предварительным данным, ранения получили семеро белгородцев. Бригады скорой помощи развозят их в больницы.

Есть прямое попадание в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и в одну машину. В Белгородском районе в Дубовом горят два частных дома.

Пожарные тушат огонь, информация уточняется.

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