Один человек погиб и семь ранены во время обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Во время обстрела Белгорода со стороны Украины погиб один человек — он ехал в машине, когда в неё попал снаряд и взорвался. По предварительным данным, ранения получили семеро белгородцев. Бригады скорой помощи развозят их в больницы.
Есть прямое попадание в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и в одну машину. В Белгородском районе в Дубовом горят два частных дома.
Пожарные тушат огонь, информация уточняется.