В Белгороде раздались взрывы после обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Вечером 30 августа ВСУ обстреляли Белгород. Сработала система ПВО, в небе раздались взрывы.
Были и прилёты. Так, взорвавшиеся боеприпасы снова упали на крышу ТРЦ «Сити Молл» и в таунхаус на улице Благодатной через дорогу. Жители сообщают о последствиях и в других местах города и Белгородского района.
О пострадавших на момент публикации неизвестно. Машины скорой помощи поехали к месту происшествия в район «Сити Молла».