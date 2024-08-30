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В Белгороде раздались взрывы после обстрела ВСУ

В Белгороде раздались взрывы после обстрела ВСУ

30 августа 2024, 17:24
Фото: bel.ru
В областном центре сработала система ПВО. В небе над городом раздались взрывы. Были прилёты и последствия на земле. О пострадавших на данный момент неизвестно.

Вечером 30 августа ВСУ обстреляли Белгород. Сработала система ПВО, в небе раздались взрывы.

Были и прилёты. Так, взорвавшиеся боеприпасы снова упали на крышу ТРЦ «Сити Молл» и в таунхаус на улице Благодатной через дорогу. Жители сообщают о последствиях и в других местах города и Белгородского района.

О пострадавших на момент публикации неизвестно. Машины скорой помощи поехали к месту происшествия в район «Сити Молла».

В Белгороде прогремели взрывы: что известно о последствиях?
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