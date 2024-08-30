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Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Столбы дыма после громких звуков

Огромный столб дыма и большие разрушения: как выглядит Белгород после обстрела ВСУ?

30 августа 2024, 17:42
Фото: Telegram-канал «Трудный Токов»
Столбы дыма после громких звуков

В Сети опубликовали фотографии вечерней атаки ВСУ на Белгородскую область

Вечером над Белгородом и Белгородским районом раздались громкие взрывы. Позже в Сети стали появляться фотографии с последствиями.
Сюжет
Обстрел

Вечером 30 августа, около 20:06, над Белгородом и Белгородским районом раздалась череда взрывов. Сразу после громких звуков очевидцы стали замечать на Харьковской горе большой столб дыма.

Спустя минуту в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность.

Столбы дыма после громких звуковСтолбы дыма после громких звуков
Столбы дыма после громких звуков
Фото: Telegram-канал «Трудный Токов»

Судя по следам в небе, ВСУ могли атаковать Белгородскую область кассетными боеприпасами.

Следы в небе после взрывовСледы в небе после взрывов
Следы в небе после взрывов
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Чуть позже очевидцы стали присылать фотографии с последствиями. На фотографиях видно, что крупный столб дыма исходит вблизи торгового центра «Сити Молл».

Дым у «Сити Молла»Дым у «Сити Молла»
Дым у «Сити МоллаДым у «Сити Молла
Дым у «Сити Молла»
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Затем стало известно, что горит крыша самого «Сити Молла». Насколько серьёзные повреждения в торговом центре, пока не известно.

Возгорание у «Сити Молла»Возгорание у «Сити Молла»
Возгорание у "Сити Молла"Возгорание у "Сити Молла"
Возгорание у «Сити Молла»
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Гладков сообщил, что погиб один человек, ещё семеро получили ранения.

Погибший в результате атакиПогибший в результате атаки
Погибший в результате атаки
Фото: bel.ru

Повреждения также заметили в таунхаусах за «Сити Моллом»: предположительно, горит частный дом на улице Благодатной. Где ещё есть повреждения, пока не ясно.

Возгорание в таунхаусеВозгорание в таунхаусе
Возгорание в таунхаусе
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Возгорание в таунхаусе
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Повреждены и в автомобили.

Повреждённые авто после прилётаПовреждённые авто после прилёта
Повреждённые авто после прилётаПовреждённые авто после прилёта
Повреждённые авто после прилёта
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
В Белгороде раздались взрывы после обстрела ВСУ
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