Огромный столб дыма и большие разрушения: как выглядит Белгород после обстрела ВСУ?

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Вечером 30 августа, около 20:06, над Белгородом и Белгородским районом раздалась череда взрывов. Сразу после громких звуков очевидцы стали замечать на Харьковской горе большой столб дыма.
Спустя минуту в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность.
Судя по следам в небе, ВСУ могли атаковать Белгородскую область кассетными боеприпасами.
Чуть позже очевидцы стали присылать фотографии с последствиями. На фотографиях видно, что крупный столб дыма исходит вблизи торгового центра «Сити Молл».
Затем стало известно, что горит крыша самого «Сити Молла». Насколько серьёзные повреждения в торговом центре, пока не известно.
Гладков сообщил, что погиб один человек, ещё семеро получили ранения.
Повреждения также заметили в таунхаусах за «Сити Моллом»: предположительно, горит частный дом на улице Благодатной. Где ещё есть повреждения, пока не ясно.
Повреждены и в автомобили.