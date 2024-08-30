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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Горящие крыши таунхаусов

Сразу несколько таунхаусов загорелись после обстрела Белгорода: видео

30 августа 2024, 18:09
Фото: bel.ru
Горящие крыши таунхаусов

В Сети появились видеозаписи с горящими крышами таунхаусов в Белгороде

Помимо «Сити Молла», крупные повреждения заметили в ближайших к нему таунхаусах. Там загорелись крыши сразу нескольких домов, сообщают очевидцы.
Сюжет
Обстрел

Белгородцы сообщили о вспыхивании жилого комплекса на улице Благодатная после вечернего обстрела. Загорелись сразу несколько таунхаусов. Пожарные расчёты пытаются ликвидировать возгорание.

Также несколько машин и построек загорелись возле торгового центра «Сити Молл». Один из прилётом пришёлся во двор дома № 47б на улице Щорса.

По предварительной информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки погиб один человек, ещё семеро пострадали. Однако количество жертв, вероятно, может быть больше.

Огонь в таунхаусахОгонь в таунхаусах
Огонь в таунхаусах
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Горящие крыши таунхаусов
Видео: «Россия Белгород»
Горящие крыши таунхаусов
Видео: bel.ru
Один человек погиб и семь ранены во время обстрела Белгорода
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