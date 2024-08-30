Сразу несколько таунхаусов загорелись после обстрела Белгорода: видео

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Белгородцы сообщили о вспыхивании жилого комплекса на улице Благодатная после вечернего обстрела. Загорелись сразу несколько таунхаусов. Пожарные расчёты пытаются ликвидировать возгорание.
Также несколько машин и построек загорелись возле торгового центра «Сити Молл». Один из прилётом пришёлся во двор дома № 47б на улице Щорса.
По предварительной информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки погиб один человек, ещё семеро пострадали. Однако количество жертв, вероятно, может быть больше.