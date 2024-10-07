ВСУ атаковали дроном автомобиль под Белгородом — ранен водитель

Posted 7 октября, 14:42
Published 7 октября, 14:42
Modified 7 октября, 14:44
Updated 7 октября, 14:44
Мужчина ранен в Белгородской области из-за атаки ВСУ. В момент удара он был за рулём авто на дороге Никольское — Муром. У пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, ранения грудной клетки, живота и ног.
Кроме того, губернатор подтвердил атаку дрона на школу в Краснояружском районе. Здание в Вязовом загорелось, пожарные ликвидировали очаг. Кроме того, в селе повреждена линия электроснабжения.
Третий дрон повторно ударил по Новостроевке-Первой в Грайворонском горокруге. Произошёл взрыв, в результате сгорел грузовик. В этот раз, в отличие от первой атаки, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Ещё два дрона ударили по социальному объекту в волоконовской Тишанке — повреждено только здание.