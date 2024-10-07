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Posted 7 октября, 14:42

Published 7 октября, 14:42

Modified 7 октября, 14:44

Updated 7 октября, 14:44

Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали дроном автомобиль под Белгородом — ранен водитель

7 октября 2024, 14:42
Фото: 1MI
Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Пять беспилотников ВСУ ударили по Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Пострадавшего везут в больницу. Ещё один дрон повторно атаковал село в Грайворонском горокруге. Кроме того, повреждено несколько социальных объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина ранен в Белгородской области из-за атаки ВСУ. В момент удара он был за рулём авто на дороге Никольское — Муром. У пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, ранения грудной клетки, живота и ног.

Кроме того, губернатор подтвердил атаку дрона на школу в Краснояружском районе. Здание в Вязовом загорелось, пожарные ликвидировали очаг. Кроме того, в селе повреждена линия электроснабжения.

Третий дрон повторно ударил по Новостроевке-Первой в Грайворонском горокруге. Произошёл взрыв, в результате сгорел грузовик. В этот раз, в отличие от первой атаки, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Ещё два дрона ударили по социальному объекту в волоконовской Тишанке — повреждено только здание.

Дрон ВСУ, предположительно, атаковал белгородскую школу, там возник пожар
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