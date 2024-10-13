Два бойца теробороны получили ранения под Белгородом из-за атаки дрона-камикадзе

Posted 13 октября, 08:31
Published 13 октября, 08:31
Modified 13 октября, 08:33
Updated 13 октября, 08:33
В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находилось два бойца теробороны. Мужчины получили баротравмы и различные осколочные ранения.
Сотрудники самообороны самостоятельно обратились с ранениями в Октябрьскую районную больницу. Им оказали необходимую помощь, но для дальнейшего лечения пострадавших перевели в областную клиническую больницу.
Информации о других повреждениях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не сообщил.
Отметим, что ранее стало известно, что за сутки в Белгородской области погиб один человек, ещё один ранен.