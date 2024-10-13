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Posted 13 октября, 08:31

Published 13 октября, 08:31

Modified 13 октября, 08:33

Updated 13 октября, 08:33

Два бойца теробороны получили ранения под Белгородом из-за атаки дрона-камикадзе

Два бойца теробороны получили ранения под Белгородом из-за атаки дрона-камикадзе

13 октября 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Приграничье
Украинский дрон-камикадзе атаковал машину, в которой ехали бойцы теробороны. Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу с баротравмами и различными осколочными ранениями.

В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находилось два бойца теробороны. Мужчины получили баротравмы и различные осколочные ранения.

Сотрудники самообороны самостоятельно обратились с ранениями в Октябрьскую районную больницу. Им оказали необходимую помощь, но для дальнейшего лечения пострадавших перевели в областную клиническую больницу.

Информации о других повреждениях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не сообщил.

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Отметим, что ранее стало известно, что за сутки в Белгородской области погиб один человек, ещё один ранен.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Приграничье#Обстрелы
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