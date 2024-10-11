«Рискуете очень сильно»: Гладков — о строительстве домов в некоторых районах

Разрушенный обстрелами в белгородском приграничье недострой не компенсируют

Сюжет Строительство

Обстрелы ВСУ не отпугивают жителей от строительства частных домов в приграничье. Но их всё равно отговаривают власти. Это не просто большой риск для жизни, но и бессмысленная затея, так как всё можно будет потерять в секунду, а под компенсацию не попасть.

Даже в это непростое время среди белгородцев есть желающие строить дома в опасном приграничье. В их числе молодая семья, которая хочет переехать в село Первое Цепляево Шебекинского округа. Но пара столкнулась с трудностями, «бюрократическая машина забуксовала». Желаемый под строительство участок они не могут оформить с лета, поэтому просят помощи у властей. Губернатор признался, что семья идёт на большой риск, принимая подобное решение. Из-за обстрелов ВСУ, в том числе населённого пункта, о котором идёт речь, любой готовый дом может быть фатально повреждён. Но за него жители хотя бы получат компенсацию, потому что за недострой деньги выплачивать никто не будет. «Честно скажу, что рискуете очень сильно. <…> Если вы будете строить дом и он будет разрушен на этапе строительства, то физически вам никто не сможет помочь. Почему? Объект не завершён, вы потеряете деньги. Нужно ли вам это? Принимайте решение. Постройте быстро, можете в одну секунду всё потерять. Есть ли смысл?» — объяснил Вячеслав Гладков. Глава региона пояснил, что и он, и глава округа Владимир Жданов выступают за развитие Белгородской области, но приоритет всё равно отдают безопасности. Он предложил подобрать семье участок в Белгородском районе. Как выглядит приграничное белгородское село, которое регулярно попадает под удар ВСУ? Узнать подробнее Читайте также: Обломки падали под Белгородом, ранен человек: что известно об утренних атаках ВСУ? В том числе Старооскольский горокруг: ВСУ вновь атаковали неприграничные районы Есть ли последствия вечерних взрывов в Белгороде?