bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 06:44

Published 12 октября, 06:44

Modified 12 октября, 07:34

Updated 12 октября, 07:34

Пострадавшие

За сутки в Белгородской области из-за обстрелов пострадали 11 мирных жителей

12 октября 2024, 06:44
Фото: 1MI
Пострадавшие
Сюжет
Новости Белгорода
За прошедшие сутки в Белгородской области 11 мирных жителей пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ, ещё один пострадавший скончался в больнице, как сообщил Вячеслав Гладков.

В своём утреннем видеообращении Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 11 мирных жителей. Кроме того, ещё один пострадавший скончался в больнице.

Также сегодня утром дрон ВСУ атаковал село Устинка в Белгородском районе, пострадали двое мужчин и женщина. У всех минно-взрывные травмы. Белгородцы находятся в состоянии средней тяжести.

В Белгородском районе три мирных жителя пострадали при атаке дрона на село Устинка
Узнать подробнее
Читайте также:
Девять человек ранены в результате двух обстрелов ШебекиноДевушка-подросток и мужчина ранены при обстрелах белгородского ШебекиноОбломки падали под Белгородом, ранен человек: что известно об утренних атаках ВСУ?
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#ВСУ#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика