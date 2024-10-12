За сутки в Белгородской области из-за обстрелов пострадали 11 мирных жителей

Posted 12 октября, 06:44
Published 12 октября, 06:44
Modified 12 октября, 07:34
Updated 12 октября, 07:34
В своём утреннем видеообращении Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки в Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 11 мирных жителей. Кроме того, ещё один пострадавший скончался в больнице.
Также сегодня утром дрон ВСУ атаковал село Устинка в Белгородском районе, пострадали двое мужчин и женщина. У всех минно-взрывные травмы. Белгородцы находятся в состоянии средней тяжести.