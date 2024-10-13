bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 07:16

Published 13 октября, 07:16

Modified 13 октября, 07:18

Updated 13 октября, 07:18

Один погиб, ещё один ранен: атаки на Белгородскую область за сутки

Один погиб, ещё один ранен: атаки на Белгородскую область за сутки

13 октября 2024, 07:16
Фото: 1MI
Сюжет
Приграничье
В Белгородском районе два пострадавших мирных жителя. Один из них погиб, один ранен. Подробнее об обстрелах региона за сутки — в материале.

Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ на регион за сутки.

В Белгородском районе атаковали поселения Майский и Октябрьский, Головино, Журавлёвка, Красный Хутор и Щетиновка. В селе Устинка погиб один мирный житель, ещё один пострадавший с осколочным ранением грудной клетки госпитализирован в областную клиническую больницу.

В Борисовском районе села Цаповка после обстрела повреждений и пострадавших не выявлено.

Над Валуйским округом сбит БПЛА самолётного типа. Без повреждений.

В Волоконовском районе по сёлам Афоньевка и Новоивановка, а также хутору Старый выпустили боеприпасы и БПЛА. Без последствий.

В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Глотово, Дроновка, Козинка и Мокрая Орловка обстреляли несколько раз. Повреждены три надворные постройки, одна из которых сгорела.

В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Поповка выпущено два беспилотника, один из которых сбит системой ПВО. Без пострадавших и повреждений.

Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник.

В Шебекинском городском округе Шебекино, сёла Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, а также хутор Марьино на территории частного дома разрушена летняя кухня. Повреждены 8 частных домов, газовая труба и два автомобиля.

При обстреле в Шебекино пострадали четыре частных дома, в Глотово — возник пожар
Узнать подробнее
Читайте также:
За сутки в Белгородской области из-за обстрелов пострадали 11 мирных жителей«Рискуете очень сильно»: Гладков — о строительстве домов в некоторых районах
#Алёна Мальцева#Происшествия#Белгород#Приграничье#Обстрелы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика