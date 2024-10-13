Один погиб, ещё один ранен: атаки на Белгородскую область за сутки

Сюжет Приграничье

В Белгородском районе два пострадавших мирных жителя. Один из них погиб, один ранен. Подробнее об обстрелах региона за сутки — в материале.

Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ на регион за сутки. В Белгородском районе атаковали поселения Майский и Октябрьский, Головино, Журавлёвка, Красный Хутор и Щетиновка. В селе Устинка погиб один мирный житель, ещё один пострадавший с осколочным ранением грудной клетки госпитализирован в областную клиническую больницу. В Борисовском районе села Цаповка после обстрела повреждений и пострадавших не выявлено. Над Валуйским округом сбит БПЛА самолётного типа. Без повреждений. В Волоконовском районе по сёлам Афоньевка и Новоивановка, а также хутору Старый выпустили боеприпасы и БПЛА. Без последствий. В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Глотово, Дроновка, Козинка и Мокрая Орловка обстреляли несколько раз. Повреждены три надворные постройки, одна из которых сгорела. В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Поповка выпущено два беспилотника, один из которых сбит системой ПВО. Без пострадавших и повреждений. Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник. В Шебекинском городском округе Шебекино, сёла Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, а также хутор Марьино на территории частного дома разрушена летняя кухня. Повреждены 8 частных домов, газовая труба и два автомобиля. При обстреле в Шебекино пострадали четыре частных дома, в Глотово — возник пожар Узнать подробнее Читайте также: За сутки в Белгородской области из-за обстрелов пострадали 11 мирных жителей «Рискуете очень сильно»: Гладков — о строительстве домов в некоторых районах