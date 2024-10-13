Один погиб, ещё один ранен: атаки на Белгородскую область за сутки

Posted 13 октября, 07:16
Published 13 октября, 07:16
Modified 13 октября, 07:18
Updated 13 октября, 07:18
Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ на регион за сутки.
В Белгородском районе атаковали поселения Майский и Октябрьский, Головино, Журавлёвка, Красный Хутор и Щетиновка. В селе Устинка погиб один мирный житель, ещё один пострадавший с осколочным ранением грудной клетки госпитализирован в областную клиническую больницу.
В Борисовском районе села Цаповка после обстрела повреждений и пострадавших не выявлено.
Над Валуйским округом сбит БПЛА самолётного типа. Без повреждений.
В Волоконовском районе по сёлам Афоньевка и Новоивановка, а также хутору Старый выпустили боеприпасы и БПЛА. Без последствий.
В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Глотово, Дроновка, Козинка и Мокрая Орловка обстреляли несколько раз. Повреждены три надворные постройки, одна из которых сгорела.
В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Поповка выпущено два беспилотника, один из которых сбит системой ПВО. Без пострадавших и повреждений.
Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник.
В Шебекинском городском округе Шебекино, сёла Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, а также хутор Марьино на территории частного дома разрушена летняя кухня. Повреждены 8 частных домов, газовая труба и два автомобиля.