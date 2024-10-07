Жена погибла, сам получил ожог 40% тела: как медики спасали раненного 30 августа

Posted 7 октября, 15:08
Published 7 октября, 15:08
Modified 7 октября, 15:10
Updated 7 октября, 15:10
Илья Башук первым оперировал мужчину, пострадавшего при обстреле Белгорода 30 августа. Он поступил с минно-взрывной травмой. Врач удалял осколки, которые повредили белгородцу предплечья, спину и бёдра. Заведующий травматологического центра областной больницы рассказал, что, кроме того, пострадавший имел сильные ожоги лица и груди. Тогда к операции подключились хирурги ожогового центра.
При обстреле Белгорода 30 августа пострадали 46 мирных жителей. Семь из них — дети. Один ребёнок тогда поступил в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии. Двух взрослых транспортировали в Москву. Кроме того, погибли пятеро белгородцев.
Сергей Юрьевич, так зовут пострадавшего, рассказал, что прибежавшие к месту трагедии белгородцы, находившиеся в тот момент недалеко от него, тушили огонь, охвативший его, с помощью огнетушителей. Одним из пришедших на помощь, вспоминает Сергей Юрьевич, оказался земляком, с которым он много лет назад познакомился на море во время отдыха.
Вероятно, что первый пришедший на помощь белгородец, вытащивший его из машины, тот самый мужчина, Игорь Лихонин, которого разыскивали, чтобы наградить по решению губернатора. Машина пострадавшего в тот момент действительно находилась у заправки на проспекте Ватутина.
Игоря Васильевича я не знаю лично, но я видел, как умелыми действиями он спас человеку жизнь. Конечно же, всё, что от нас зависит, — сказать спасибо, представить к государственной награде — это наша обязанность, — заявил тогда Вячеслав Гладков.
Из-за шока полученные ранения ощущались не такими тяжёлыми, какими оказались на самом деле. Далее он попал в горбольницу №2, но потом мужчину перевезли в областную. С того момента он помнит, что ему надели кислородную маску. Следующее воспоминание — реанимация, уже после операции. И первый взгляд на себя в зеркало:
«Чёрненький весь, как обезьянка. Одни глаза белые».
По словам специалиста, с начала СВО подобные ранения не редкость, но даже так иногда сложно предсказать, что будет с пациентом далее, какая у него будет динамика. Илья Башук отметил, что выписка пациента всё же прошла согласно прогнозам врачей.
Сергей Ледовский, заведующий ожоговым отделением и лечащий врач мужчины, также рассказал, что данный случай — один из рядовых. Но мужчине всё равно повезло.
Комбинированные ранения тот получил, находясь в автомобиле. Из-за разрыва снаряда транспорт сразу же загорелся. Как вспоминает сам пациент с глубокими ожогами 40% тела, «всё было в бензине». Дважды ему пересаживали кожу. Лечащий врач уточнил. что ему может понадобиться санаторно-курортное лечение после полного закрытия ран.
Вместе с Сергеем Юрьевичем в авто находилась его жена, Юлия. Спасти её не удалось. Белгородец вспоминает, что в момент, когда он повернулся к супруге, уже горели её волосы и платье. Помочь ей не удалось, женщина скончалась на месте.
Сергей Прибылов, заместитель главврача по медчасти белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, поделился, что в начале СВО в 2022 году пострадавших гражданских было крайне мало по сравнению с тем, сколько их поступает сейчас. В 2024 году лечение в облбольнице уже оказали более 220 пострадавшим с минно-взрывными травмами. Здесь принимают наиболее тяжёлых раненых с повреждениями головы, шеи, груди, сосудов и с ожогами. Зачастую бывает, что их направляют сразу в экстренные операционные с последующими ежедневными наблюдениями федеральных специалистов с помощью телемоста.