Жена погибла, сам получил ожог 40% тела: как медики спасали раненного 30 августа

Сергей Прибылов, заместитель главврача по медчасти белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, поделился, что в начале СВО в 2022 году пострадавших гражданских было крайне мало по сравнению с тем, сколько их поступает сейчас. В 2024 году лечение в облбольнице уже оказали более 220 пострадавшим с минно-взрывными травмами. Здесь принимают наиболее тяжёлых раненых с повреждениями головы, шеи, груди, сосудов и с ожогами. Зачастую бывает, что их направляют сразу в экстренные операционные с последующими ежедневными наблюдениями федеральных специалистов с помощью телемоста.