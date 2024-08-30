Пять белгородцев скончались при вечернем обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Число погибших при вечернем обстреле Белгорода и Белгородского района выросло до пяти человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Известно, что от полученных травм одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи.
Всего ранения получили 37 мирных жителей. Среди них также насчитывается шестеро детей. Их всех госпитализировали.
Напомним, что спустя полчаса после обстрела глава региона сообщил только об одном погибшем и о семерых пострадавших. Позже стала появляться неофициальная информация о 14 раненых и четырёх погибших. На деле же жертв оказалось больше.