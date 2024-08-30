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Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

Кадр с одного из мест обстрела

Пять белгородцев скончались при вечернем обстреле Белгорода

30 августа 2024, 19:15
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Кадр с одного из мест обстрела
В результате вечернего обстрела погибли пять человек, а не двое, как сообщалось ранее. Количество пострадавших также увеличилось с семи до 37 человек. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Число погибших при вечернем обстреле Белгорода и Белгородского района выросло до пяти человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Известно, что от полученных травм одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи.

Всего ранения получили 37 мирных жителей. Среди них также насчитывается шестеро детей. Их всех госпитализировали.

Напомним, что спустя полчаса после обстрела глава региона сообщил только об одном погибшем и о семерых пострадавших. Позже стала появляться неофициальная информация о 14 раненых и четырёх погибших. На деле же жертв оказалось больше.

Количество пострадавших при вечернем обстреле Белгорода может быть выше
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