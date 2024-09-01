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Такая атака не оправдывается военными целями: Патриарх Кирилл об обстреле Белгорода

Такая атака не оправдывается военными целями: Патриарх Кирилл об обстреле Белгорода

1 сентября 2024, 07:43
Фото: 1MI
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семьям погибших 30 августа белгородцев. Он сообщил, что церковь готова оказать помощь нуждающимся.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода и Белгородского района 30 августа. Отметим, что в этот день погибло пять человек, 46 человек получили ранения, среди них — семь детей.

Обращение Патриарха опубликовали на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

«Нет сомнений, что это преступление носит террористический характер. Оно направлено против ни в чем не повинных людей и ставит своей целью запугать наш народ и внести смуту в общество. Такая жестокая и подлая атака не может быть оправдана ссылками на военную необходимость», — заявил Патриарх Кирилл.

Он уточнил, что духовенство и волонтёры Белгородской епархии поддержат скорбящих. Он дал указание «Синодальному отделу по благотворительности и социальному служению» по оказанию помощи нуждающимся людям.

«Убежден: совершителям этого человеконенавистнического акта насилия не удастся разрушить наше единство, посеять семена паники в сердцах наших соотечественников», — передаёт его сообщение Белгородская епархия.
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