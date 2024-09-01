Такая атака не оправдывается военными целями: Патриарх Кирилл об обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода и Белгородского района 30 августа. Отметим, что в этот день погибло пять человек, 46 человек получили ранения, среди них — семь детей.
Обращение Патриарха опубликовали на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии.
«Нет сомнений, что это преступление носит террористический характер. Оно направлено против ни в чем не повинных людей и ставит своей целью запугать наш народ и внести смуту в общество. Такая жестокая и подлая атака не может быть оправдана ссылками на военную необходимость», — заявил Патриарх Кирилл.
Он уточнил, что духовенство и волонтёры Белгородской епархии поддержат скорбящих. Он дал указание «Синодальному отделу по благотворительности и социальному служению» по оказанию помощи нуждающимся людям.
«Убежден: совершителям этого человеконенавистнического акта насилия не удастся разрушить наше единство, посеять семена паники в сердцах наших соотечественников», — передаёт его сообщение Белгородская епархия.