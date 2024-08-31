В Белгороде при ночном обстреле пострадали семеро детей, один — в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Как сообщил в своём утреннем видеообращении Вячеслав Гладков, пострадавших после ночного обстрела Белгорода стало больше. Количество мирных жителей, получивших ранения, возросло до 46-ти, из которых 37 находятся в больнице. Кроме того, семеро из этого списка — дети:
«Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Ему сделана операция. В восемь часов утра врачи будут докладывать о его текущем состоянии и о том, что мы должны ещё сделать для того, чтобы помочь спасти его здоровье».
Двух взрослых белгородцев, находящихся в тяжёлом состоянии, готовят к переводу в Москву.
Ещё пятеро мирных жителей — погибли.
Вчера веыером Белгород попал под очередной массированный обстрел со стороны ВСУ. Как оказалось, при атаке на город использовались РСЗО Vampire, под удар которых регион не попадал с 14 мая.