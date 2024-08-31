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Погибший при обстреле ВСУ

В Белгороде при ночном обстреле пострадали семеро детей, один — в тяжёлом состоянии

31 августа 2024, 06:58
Фото: bel.ru
Погибший при обстреле ВСУ
Ранее сообщалось о 37 раненых, однако утром Гладков сообщил уже о 46. Среди них — семеро детей. Одному ребёнку в тяжёлом состоянии провели операцию, за его состоянием непрерывно следят и контролируют врачи. Ещё двух пострадавших взрослых готовят к перевозке в Москву.
Сюжет
Дети

Как сообщил в своём утреннем видеообращении Вячеслав Гладков, пострадавших после ночного обстрела Белгорода стало больше. Количество мирных жителей, получивших ранения, возросло до 46-ти, из которых 37 находятся в больнице. Кроме того, семеро из этого списка — дети:

«Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Ему сделана операция. В восемь часов утра врачи будут докладывать о его текущем состоянии и о том, что мы должны ещё сделать для того, чтобы помочь спасти его здоровье».

Двух взрослых белгородцев, находящихся в тяжёлом состоянии, готовят к переводу в Москву.

Ещё пятеро мирных жителей — погибли.

Вчера веыером Белгород попал под очередной массированный обстрел со стороны ВСУ. Как оказалось, при атаке на город использовались РСЗО Vampire, под удар которых регион не попадал с 14 мая.

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