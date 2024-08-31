В Белгороде при ночном обстреле пострадали семеро детей, один — в тяжёлом состоянии

Ранее сообщалось о 37 раненых, однако утром Гладков сообщил уже о 46. Среди них — семеро детей. Одному ребёнку в тяжёлом состоянии провели операцию, за его состоянием непрерывно следят и контролируют врачи. Ещё двух пострадавших взрослых готовят к перевозке в Москву.

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