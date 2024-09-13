ЧП и история, достойная экранизации. Что произошло в Белгороде в пятницу, 13-го?

Posted 13 сентября, 15:30
Published 13 сентября, 15:30
Modified 13 сентября, 15:30
Updated 13 сентября, 15:30
Утро пятницы, 13-го в регионе началось с происшествия. В Борисовском районе на мину наехал грузовик. Пострадал мужчина, он получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, однако смог сам обратиться к врачам.
Такие происшествия, к сожалению, не редкость для белгородского приграничья. В июне в Шебекино на мине подорвались пять человек, среди них — оператор «России-24». В декабре 2023 года на мине подорвалась машина, в которой были замглавы Краснояружского района Игорь Бородаенко, глава Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель Нуриддин Агалиев. Все после происшествия попали в больницу с травмами, Бородаенко спасти не удалось.
13 мая при обстреле Белгорода и Белгородского района пострадал 32-летний Илья Апанасенко. Он получил открытую черепно-мозговую травму и множественные ранения груди и ног.
Мужчина перенёс семь операции, сейчас он находится в пограничном состоянии. С восстановлением помогает реабилитолог, но занятия не дешёвые.
Оплачивать их семье приходится из своего кармана, рассказали историю белгородцев «Аргументы и факты». Также одну из операций помогли оплатить земляки — сбор ранее организовали в соцсетях.
За тяжёлые ранения Илье Апанасенко положена компенсация. Однако семья не может получить её из-за бюрократических проволочек. Что не так и какова позиция минздрава, читайте в материале.
В Белгороде задержали предпринимательницу Оксану Зубареву. Её обвиняют в попытке транспортировки наркотиков с целью сбыта в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). Речь идёт о 9,5 тонны кокаина.
Такую находку обнаружили при досмотре сухогруза ESER в Кабо-Верде в 2019 году. Россиян — членов команды приговорили к срокам, двое из 12 человек скончались в тюрьме. Спустя пять лет в Россию вернулся капитан Сергей Котловский, он же дал показания против Зубаревой. По его словам, его самого и команду привлекли к перевозке наркотиков обманом.
Сообщается, что Оксана Зубарева — жена испанца, ранее осуждённого по делу галисийско-колумбийского наркокартеля. По версии следствия, после заключения мужа в тюрьму белгородка так хотела поправить материальное положение. Теперь же ей грозит до 15 лет тюрьмы.