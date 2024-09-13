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Posted 13 сентября, 15:30

Published 13 сентября, 15:30

Modified 13 сентября, 15:30

Updated 13 сентября, 15:30

В приграничье ранен мужчина, а в Белгороде обсуждают две громкие истории

ЧП и история, достойная экранизации. Что произошло в Белгороде в пятницу, 13-го?

13 сентября 2024, 15:30
Фото: 1MI
В приграничье ранен мужчина, а в Белгороде обсуждают две громкие истории
Сюжет
Уголовное дело
В приграничье серьёзно пострадал мужчина: он был в грузовике, который подорвался на мине. Жители региона тем временем просят разобраться, почему не могут перечислить выплату раненному при обстреле. А в столице региона задержали подозреваемую в организации перевозки 9,5 т кокаина.

Грузовик подорвался на мине

Утро пятницы, 13-го в регионе началось с происшествия. В Борисовском районе на мину наехал грузовик. Пострадал мужчина, он получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, однако смог сам обратиться к врачам.

Такие происшествия, к сожалению, не редкость для белгородского приграничья. В июне в Шебекино на мине подорвались пять человек, среди них — оператор «России-24». В декабре 2023 года на мине подорвалась машина, в которой были замглавы Краснояружского района Игорь Бородаенко, глава Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель Нуриддин Агалиев. Все после происшествия попали в больницу с травмами, Бородаенко спасти не удалось.

Утро началось с ЧП в Белгородской области, есть пострадавший
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Серьёзно пострадал, но выплата не положена?

13 мая при обстреле Белгорода и Белгородского района пострадал 32-летний Илья Апанасенко. Он получил открытую черепно-мозговую травму и множественные ранения груди и ног.

Мужчина перенёс семь операции, сейчас он находится в пограничном состоянии. С восстановлением помогает реабилитолог, но занятия не дешёвые.

Оплачивать их семье приходится из своего кармана, рассказали историю белгородцев «Аргументы и факты». Также одну из операций помогли оплатить земляки — сбор ранее организовали в соцсетях.

За тяжёлые ранения Илье Апанасенко положена компенсация. Однако семья не может получить её из-за бюрократических проволочек. Что не так и какова позиция минздрава, читайте в материале.

Семь операций, кома, ИВЛ: семья пострадавшего белгородца не может получить выплату
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Как связаны Белгород, Испания и Кабо-Верде?

В Белгороде задержали предпринимательницу Оксану Зубареву. Её обвиняют в попытке транспортировки наркотиков с целью сбыта в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). Речь идёт о 9,5 тонны кокаина.

Такую находку обнаружили при досмотре сухогруза ESER в Кабо-Верде в 2019 году. Россиян — членов команды приговорили к срокам, двое из 12 человек скончались в тюрьме. Спустя пять лет в Россию вернулся капитан Сергей Котловский, он же дал показания против Зубаревой. По его словам, его самого и команду привлекли к перевозке наркотиков обманом.

Сообщается, что Оксана Зубарева — жена испанца, ранее осуждённого по делу галисийско-колумбийского наркокартеля. По версии следствия, после заключения мужа в тюрьму белгородка так хотела поправить материальное положение. Теперь же ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В Белгороде задержали обвиняемую в организации перевозки 9,5 т кокаина в Кабо-Верде
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