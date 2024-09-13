ЧП и история, достойная экранизации. Что произошло в Белгороде в пятницу, 13-го?

Такие происшествия, к сожалению, не редкость для белгородского приграничья. В июне в Шебекино на мине подорвались пять человек, среди них — оператор «России-24». В декабре 2023 года на мине подорвалась машина, в которой были замглавы Краснояружского района Игорь Бородаенко, глава Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель Нуриддин Агалиев. Все после происшествия попали в больницу с травмами, Бородаенко спасти не удалось.