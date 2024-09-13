В Белгороде задержали обвиняемую в организации перевозки 9,5 т кокаина в Кабо-Верде

Posted 13 сентября, 09:05
Published 13 сентября, 09:05
Modified 13 сентября, 09:05
Updated 13 сентября, 09:05
В Белгороде арестовали женщину по делу о 9,5 т кокаина в Кабо-Верде. Задержанной оказалась 50-летняя предпринимательница Оксана Зубарева. Её обвиняют в в попытке транспортировки наркотиков с целью сбыта в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК).
Зубарева — супруга испанца, ранее осуждённого по делу галисийско-колумбийского наркокартеля. Она стала первой обвиняемой по делу о сухогрузе ESER. Его задержали ещё в 2019 году в Кабо-Верде с российским экипажем и девятью тоннами кокаина на борту.
На момент задержания судна Зубарева была гендиректором и совладельцем ООО «СНАД», а в Белгородской области с 2005 года имела бизнес по торговле рыбой и морепродуктами — ООО «НАНТОН». Именно Зубарева наняла моряков для перевозки партии порошка, считает следствие.
Дал показания против россиянки капитан судна Сергей Котловский. Весной этого года Котловского депортировали в РФ после условно-досрочного освобождения. Суд приговорил россиянина к 12 годам лишения свободы, но Котловский настаивал, что его самого и команду привлекли к наркотрафику обманом.
По рассказу капитана, у выхода из Карибского моря в Атлантику их встретили моторные лодки с вооружёнными людьми. Они приказали загрузить судно мешками с кокаином. Позже наркотик должен должны были меньшими партиями распространить по Европе. Но свершиться этому было не суждено — подозрительную находку выявили в порту Кабо-Верде.
К срокам приговорили не только капитана, но и остальных моряков. Двое из 12 членов команды скончались в тюрьме, все остальные вернулись на родину спустя пять лет.
Адвокат обвиняемой ситуацию комментировать не стала. По мнению посвящённого источника издания, Зубарева хотела вернуть своей семье прежнее материальное положение, которое сильно пошатнулось после ареста имущества мужа и за время его нахождения в тюрьме. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.