В Белгороде задержали обвиняемую в организации перевозки 9,5 т кокаина в Кабо-Верде

По рассказу капитана, у выхода из Карибского моря в Атлантику их встретили моторные лодки с вооружёнными людьми. Они приказали загрузить судно мешками с кокаином. Позже наркотик должен должны были меньшими партиями распространить по Европе. Но свершиться этому было не суждено — подозрительную находку выявили в порту Кабо-Верде.