Утро началось с ЧП в Белгородской области, есть пострадавший

Posted 13 сентября, 07:35
Published 13 сентября, 07:35
Modified 13 сентября, 07:55
Updated 13 сентября, 07:55
В Белгородской области новое ЧП. На мине подорвался грузовик, пострадал мужчина. Происшествие случилось в Борисовском районе.
Пострадавший получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. За помощью медиков он обратился сам. Медики отвезут его на дальнейшее лечение в горбольницу № 2 Белгорода.
Напомним, что в июне при подрыве на мине в Шебекино пострадали пять человек, в том числе оператор телеканала «Россия-24». В тот день съёмочная группа готовила репортаж об утреннем обстреле города, при котором пострадали трое мирных жителей.