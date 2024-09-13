bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 07:35

Published 13 сентября, 07:35

Modified 13 сентября, 07:55

Updated 13 сентября, 07:55

Грузовик подорвался на мине в Белгородской области

Утро началось с ЧП в Белгородской области, есть пострадавший

13 сентября 2024, 07:35
Фото: 1MI
Грузовик подорвался на мине в Белгородской области

Мужчина пострадал при подрыве авто на мине в Белгородской области

Сюжет
Мина
Происшествие случилось в Борисовском районе. У пострадавшего — минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

В Белгородской области новое ЧП. На мине подорвался грузовик, пострадал мужчина. Происшествие случилось в Борисовском районе.

Пострадавший получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. За помощью медиков он обратился сам. Медики отвезут его на дальнейшее лечение в горбольницу № 2 Белгорода.

Напомним, что в июне при подрыве на мине в Шебекино пострадали пять человек, в том числе оператор телеканала «Россия-24». В тот день съёмочная группа готовила репортаж об утреннем обстреле города, при котором пострадали трое мирных жителей.

На мине в приграничье подорвались три человека. Двое из них погибли
Узнать подробнее
Читайте также:
Оператора «России-24», подорвавшегося на мине в Шебекино, перевезли в МосквуПоявилось видео с места ЧП, где подорвались на мине белгородцы и оператор «России-24»Мужчина подорвался на мине в приграничье. Он погиб
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Грузовик#Пострадавший#Мина#Белгород#Приграничье#СВО#Подрыв
Подпишитесь
Популярное