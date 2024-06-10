Количество пострадавших при детонации мины в Шебекино выросло до пяти человек

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Появилась больше информации о пострадавших в результате взрыва на мине в Шебекино. Теперь количество пострадавших увеличилось до пяти человек.
Один из пострадавших, мужчина, самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ с признаками контузии. После того, как медицинская бригада предоставила ему помощь, его доставили в городскую больницу №2 в Белгород.
Телеоператору, работающему на телеканале «Россия 24», успешно провели операцию по удалению осколка. Состояние его здоровья стабильное, согласно оценкам врачей. Для продолжения лечения мужчину перевели в областную клиническую больницу.
Напомним, что днём группа журналистов прибыла на место происшествия, чтобы сделать репортаж о случившемся утром инциденте в Шебекино. Три мирных жителя получили ранения в результате взрыва на мине. Однако при съёмке оператор также пострадал, подорвавшись на ещё одной мине
Также пострадали и три бойца самообороны. Один из них тогда же поступил в больницу, когда двум другим уже оказали необходимую помощь.