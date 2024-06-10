Количество пострадавших при детонации мины в Шебекино выросло до пяти человек

Напомним, что днём группа журналистов прибыла на место происшествия, чтобы сделать репортаж о случившемся утром инциденте в Шебекино. Три мирных жителя получили ранения в результате взрыва на мине. Однако при съёмке оператор также пострадал, подорвавшись на ещё одной мине