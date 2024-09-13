Семь операций, кома, ИВЛ: семья пострадавшего белгородца не может получить выплату

Posted 13 сентября, 11:05
Published 13 сентября, 11:05
Modified 13 сентября, 11:05
Updated 13 сентября, 11:05
Раненого Илью доставили на скорой с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранениями груди и ног. Ему пришлось экстренно проводить операцию.
Илья выжил и пережил ещё шесть таких же, но его состояние не улучшилось: позади кома, аппарат ИВЛ, он не в сознании. Родственники говорят, что он находится в пограничном состоянии, практически не реагирует, хотя медленно восстанавливаться помогают недешёвые занятия с реабилитологом.
Их родители Ильи и его супруга с двумя детьми на руках оплачивают из своего кармана. Почему они не смогли воспользоваться выплатой за тяжёлое ранение, которая после введения режима ЧС в регионе выросла до 600 тысяч рублей? Из-за бюрократии.
Чтобы претендовать на выплату, Илья, несмотря на то, что не может покинуть больничную койку, должен сам прийти за ней. Очевидно, сделать этого он не может. Получить выплату другим способом возможно, если оформить опекунство, но это очень долгий и сложный процесс. Членам семьи приходится дежурить у койки больного, потому что его нельзя оставлять одного, нужно работать, чтобы было чем оплачивать лечение, а ещё заниматься детьми.
Ещё 17 августа Илью навещал Вячеслав Гладков. Тогда он обещал матери Ильи помочь разобраться с документами, чтобы получить выплаты и компенсации, и передал полномочия своей помощнице, сотруднице областной администрации.
«В тот же день, 17 августа, она со мной связалась, я ей объяснила, в чем сложность ситуации — что Илья не может подать заявление ни на какую помощь, поскольку он находится в очень тяжёлом состоянии. Обычно люди или умирают, или приходят в состояние, при котором возможно уже подать документы. Я так понимаю, что таких, как Илюша, больше в больницах Белгорода нет. И мы находимся в такой как бы западне, и ни одна из организаций, куда мы обращались, нам не помогла, потому что я как супруга не имею доверенности. Но обычно счастливые люди при жизни не делают доверенности друг на друга», — рассказала жена Ильи Юлия.
Помощница губернатора ничем конкретным семье не помогла, утверждает семья пострадавшего.
Тогда родственники обратились в соцсетях к белгородцам. За три дня они собрали Илье 650 тысяч рублей. Через несколько дней парню сделали седьмую операцию.
Юлия Апанасенко обращалась в прокуратуру с просьбой о помощи, но там заявили, что «оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется». Илью также по какой-то причине не стали переводить на лечение в Москву.
Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве здравоохранения, но ничего нового не сказали.
«Если человек не признан недееспособным и у него нет законного представителя, никто, кроме него, на выплату по ранению претендовать не может. Поэтому, чтобы подать документы на рассмотрение комиссии, супруга пациента должна через суд установить законное право представлять его интересы (такие прецеденты в регионе уже есть)», — ответило ведомство в комментариях в соцсети.
Супругу и маму пациента, по заверению министерства, проконсультировали по всем интересующим вопросам. Сейчас они находятся в постоянной связи с заведующим отделением и главным врачом.