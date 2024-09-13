Семь операций, кома, ИВЛ: семья пострадавшего белгородца не может получить выплату

Чтобы претендовать на выплату, Илья, несмотря на то, что не может покинуть больничную койку, должен сам прийти за ней. Очевидно, сделать этого он не может. Получить выплату другим способом возможно, если оформить опекунство, но это очень долгий и сложный процесс. Членам семьи приходится дежурить у койки больного, потому что его нельзя оставлять одного, нужно работать, чтобы было чем оплачивать лечение, а ещё заниматься детьми.