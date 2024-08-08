Опыт жизни при обстрелах Белгородской области Москалькова поставила в пример

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Татьяна Москалькова заявила, что работа с белгородцами, потерявшими жильё при обстрелах со стороны ВСУ и вынужденно покинувшими свои дома в приграничье, систематизирована и хорошо организована. Выводы об этом Уполномоченный по правам человека в РФ сделала после личных встреч с жителями Белгородской области:
«Я вижу, как организован алгоритм действий по защите права жить, права на здоровье, права на организацию обычной жизни, несмотря на то, что люди попали в экстремальную ситуацию, в трудную жизненную ситуацию».
Москалькова также отметила, что полученный опыт работы в Белгородской области весьма ценен и является уникальной методикой работы, потому что «люди должны видеть власть, и они её видят» в лице Вячеслава Гладкова, выезжающего на места трагедий и построившего коммуникацию с жителями региона. Благодаря этому, объяснила омбудсмен, проблемы белгородцев попадают в «реестр для работы».
Далее женщина рассказала, что должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения прав людей, должно помогать людям, т. е. информировать о том, что они могут получить сегодня в «уникальных условиях» и как реализовать свои права:
«Именно поэтому здесь работает проект „Правовой поезд“, который выезжает вместе с группой юристов: нотариус, адвокат, юрист, который помогает написать обращение».
Вторым пунктом, показывающим уникальность опыта Белгородской области, она обозначила организацию ПВР, а также работы специалистов с детьми, помощи с поиском работы взрослым и обеспечения медпомощи. Пример их реализации будут использовать в других регионах, чтобы модернизировать уже имеющиеся схемы действий. В особую категорию срочности Уполномоченная по правам человека отнесла Курскую область, которая стала ещё одной целью массированных обстрелов ВСУ.
То же самое Татьяна Москалькова отметила в отношении укрытий, одним из которых сегодня и ей пришлось воспользоваться при ракетной опасности. Защитные сооружения в регионе стали началом обсуждения их обустройства в Севастополе.
«Когда сегодня зашла в укрытие, я увидела, что там стояли два молодых человека. Очень спокойные, собранные, без какой либо паники. Они рассказали, что постоянно получают необходимую оперативную информацию на гаджет и чётко руководствуются ею. Это очень важно — чтобы люди научились спасать себя и защищать своё право на жизнь».
Губернатор Белгородской области, получивший вопрос после ответов Москальковой, обозначил свою позицию относительно того, что ещё можно предпринять, чтобы дополнительно улучшить условия граждан, так:
«Это вопрос, который очень сложно привязать к нашей действительности в условиях такой страшной беды, когда смерть и разрушения происходят в твоём доме. Это то, к чему мы в принципе не готовились, когда учились, когда работали на предыдущих местах. Практически ни у кого опыта работы в этой части нет. То, что мы с вами делаем, мы делаем вместе. И делаем это, исходя из единственной задачи — спасти людям жизнь. Поэтому каждый день мы с вами учимся и ищем возможность понять, что нужно сделать, чтобы снизить количество пострадавших и погибших. Где-то удаётся сделать это, где-то — нет».
Также глава региона добавил, что и мечта у всех одна — скорее вернуться к мирной жизни. Поэтому взаимодействие с людьми и помощь им становятся главным приоритетом и способом помочь, чтобы качественный результат в виде спасённых жизней стал постоянным.
Курская область в настоящий момент, как и Белгородская, находится под непрекращающимися обстрелами сил ВСУ. Куряне делятся страшными событиями в регионе, в котором также ввели режим ЧС. Опыт Белгородской области также будут применять для спасения жизней курян.