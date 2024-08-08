Опыт жизни при обстрелах Белгородской области Москалькова поставила в пример

Вторым пунктом, показывающим уникальность опыта Белгородской области, она обозначила организацию ПВР, а также работы специалистов с детьми, помощи с поиском работы взрослым и обеспечения медпомощи. Пример их реализации будут использовать в других регионах, чтобы модернизировать уже имеющиеся схемы действий. В особую категорию срочности Уполномоченная по правам человека отнесла Курскую область, которая стала ещё одной целью массированных обстрелов ВСУ.