Компенсации за пострадавшие от атак авто белгородцам будут выплачивать по-другому

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Компенсации за пострадавшие от обстрелов и атак дронов автомобили белгородцам собираются выплачивать из резервного фонда. Ранее выплаты выдавались из внебюджетных средств, и процедура занимала много времени.
Губернатор Вячеслав Гладков предлагает производить выплаты из резервного областного фонда.
Предположительно, со следующей недели выплаты будут назначать уже из бюджетных средств. Но до того, как эту меру введут, в правительстве подготовят регламенты, а также согласуют это с юристами и прокуратурой.
«Выплаты уже давно идут. Жалоб мы не наблюдаем. Так с населением общаемся, претензий к власти нет», — заявил Андрей Качулин, начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан региональной прокуратуры.