bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Белгородский губернатор Гладков предложил поменять систему выплат за авто

Компенсации за пострадавшие от атак авто белгородцам будут выплачивать по-другому

19 августа 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский губернатор Гладков предложил поменять систему выплат за авто

Вячеслав Гладков предлагает выплачивать компенсации за повреждённые автомобили из резервных средств. Сейчас используют внебюджетный фонд, из него же деньги выделяют для восстановления жилья.

Компенсации за пострадавшие от обстрелов и атак дронов автомобили белгородцам собираются выплачивать из резервного фонда. Ранее выплаты выдавались из внебюджетных средств, и процедура занимала много времени.

Губернатор Вячеслав Гладков предлагает производить выплаты из резервного областного фонда.

Предположительно, со следующей недели выплаты будут назначать уже из бюджетных средств. Но до того, как эту меру введут, в правительстве подготовят регламенты, а также согласуют это с юристами и прокуратурой.

«Выплаты уже давно идут. Жалоб мы не наблюдаем. Так с населением общаемся, претензий к власти нет», — заявил Андрей Качулин, начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан региональной прокуратуры.
«Пополнение казны важнее жизни людей?» Белгородцы — о дороге, которую атаковал БПЛА
Узнать подробнее
Читайте также:
Один из осколков сбитой под Белгородом цели пробил стекло в машинеВодитель получил перелом ноги после атаки беспилотника ВСУ на его машинуПо машинам и дому белгородцев ударили беспилотниками
#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Автомобили#Прокуратура#Новости Белгорода#Выплаты#Компенсации#Белгород#Обстрел#Внебюджетный фонд
Подпишитесь
«Машины несутся на красный свет»: ситуацию на белгородских дорогах обсудят с ВАИ
Сегодня, 08:27
Названа дата начала строительства на месте частично разрушенного дома на Щорса, 55а
Сегодня, 07:14
ДТП стало больше: Белгородская область опустилась в рейтинге регионов по аварийности
Сегодня, 07:51
«Там находиться невозможно»: белгородцев просят уехать из опасного села
Сегодня, 06:52
Детей из белгородского приграничья хотят вывезти в безопасные районы
Сегодня, 06:27
Белгородка рассказала о гибели матери и сестры в ДТП с военным грузовиком
Сегодня, 07:43