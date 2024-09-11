Ватикан «принял к сведению» обращения по поводу обстрелов российских территорий

Posted 11 сентября, 14:35
Published 11 сентября, 14:35
Modified 11 сентября, 14:37
Updated 11 сентября, 14:37
По словам Фадеева, к международному сообществу было адресовано порядка 20 отправлений, которые состояли из докладов и отчётов о прилётах и поражениях российских территорий со стороны Украины.
Начинали с ЛНР, ДНР, новых территорий. Речь идёт о 12-13 тысячах фиксированных прилётов, где нет военных объектов. Это магазины, рестораны, рынки и т. д. Нападения на автобусы с людьми. Мы отправляем на тысячи адресов и получаем редкие ответы.
Валерий Фадеев
Фадеев подчеркнул, что те люди, которые получают эту информацию, они её всё равно видят, но не реагируют.
Это десятки тысяч обстрелов мирного населения. Кто-то отвечает. Например, Ватикан: «Приняли к сведению». У них сложное отношение к этим событиям.
Валерий Фадеев