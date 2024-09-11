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Posted 11 сентября, 14:35

Published 11 сентября, 14:35

Modified 11 сентября, 14:37

Updated 11 сентября, 14:37

Ватикан «принял к сведению» обращения по поводу обстрелов российских территорий

Ватикан «принял к сведению» обращения по поводу обстрелов российских территорий

11 сентября 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Обстрел
Об этом рассказал советник президента РФ — председатель при Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев во время юридического форума в Белгороде.

По словам Фадеева, к международному сообществу было адресовано порядка 20 отправлений, которые состояли из докладов и отчётов о прилётах и поражениях российских территорий со стороны Украины.

Начинали с ЛНР, ДНР, новых территорий. Речь идёт о 12-13 тысячах фиксированных прилётов, где нет военных объектов. Это магазины, рестораны, рынки и т. д. Нападения на автобусы с людьми. Мы отправляем на тысячи адресов и получаем редкие ответы.
Валерий Фадеев

Фадеев подчеркнул, что те люди, которые получают эту информацию, они её всё равно видят, но не реагируют.

Это десятки тысяч обстрелов мирного населения. Кто-то отвечает. Например, Ватикан: «Приняли к сведению». У них сложное отношение к этим событиям.
Валерий Фадеев
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Политика#Украина#Россия#Права человека#Белгород#Обстрел#Международное сообщество#Приграничье#СВО#Обстрелы#Валерий Фадеев
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